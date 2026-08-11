Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Πανελλήνιο ρεκόρ ο Δημήτρης Μάρκος που θα τα δώσει όλα για το χρυσό στον τελικό - iefimerida.gr

Σε τρομερή κατάσταση ο Δημήτρης Μάρκος που έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον τελικό των 800μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης.

Ο Δημήτρης Μάρκος συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 800μ. ελεύθερο, κατέβασε για πρώτη φορά την επίδοση κάτω από το 7:48, και εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό της Τετάρτης (12/8), όπου θα τα δώσει όλα για να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου με τα ελληνικά χρώματα.

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Νέο πανελλήνιο ρεκόρ και τελικός για τον Μάρκο

Σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση βρίσκεται ο Δημήτρης Μάρκος και το αποδεικνύει σε κάθε του εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού. Μετά την εξαιρετική του παρουσία στα 200μ. ελεύθερο, στο πλαίσιο της σκυταλοδρομίας 4Χ200μ., ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε την Τρίτη (11/8) στη «μάχη» των ατομικών αγωνισμάτων και φρόντισε από νωρίς να στείλει ηχηρό μήνυμα ενόψει του τελικού.

Ο Μάρκος πραγματοποίησε εκπληκτική κούρσα στα 800μ. ελεύθερο και σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών με χρόνο 7:47.26, βελτιώνοντας τη δική του κορυφαία επίδοση. Ο Έλληνας κολυμβητής συμμετείχε στη δεύτερη προκριματική σειρά και έδωσε μεγάλη μάχη μέχρι τα τελευταία μέτρα. Τερμάτισε στη δεύτερη θέση με 7:47.26, αφήνοντας πίσω του τον Ιταλό Λούκα Ντε Τούλιο, ο οποίος ακολούθησε σε χρόνο 7:47.42.

Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς ο Μάρκος κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ που ο ίδιος κρατούσε από το 2024. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 7:48.59, επίδοση που είχε σημειώσει πριν από δύο χρόνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, όπου είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο.

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Από το 7:48.59 στο 7:47.26 μέσα σε δύο χρόνια

Ο Δημήτρης Μάρκος έχει πλέον βελτιώσει κατά 1,33 δευτερόλεπτα το πανελλήνιο ρεκόρ του και δείχνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, σε ένα από τα σημαντικότερα ραντεβού της φετινής σεζόν. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το προηγούμενο ρεκόρ είχε συνδυαστεί με μία από τις σπουδαιότερες εμφανίσεις της καριέρας του.

Στο Βελιγράδι, το 2024, ο Μάρκος είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στα 800μ. ελεύθερο, πραγματοποιώντας μια συγκλονιστική κούρσα και παλεύοντας μέχρι την τελευταία χεριά για την κορυφή. Το 7:48.59 που τότε του χάρισε το ασημένιο μετάλλιο αποτελούσε μέχρι σήμερα το πανελλήνιο ρεκόρ. Δύο χρόνια αργότερα, ο Έλληνας πρωταθλητής επιστρέφει στο ίδιο αγώνισμα ακόμη πιο γρήγορος.



Έτοιμος για ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή στιγμή

Η εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό έδωσε στον Μάρκο το εισιτήριο για την οκτάδα του τελικού, με τον Έλληνα πρωταθλητή να επιστρέφει στην πισίνα το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου για μία ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη.

Η αποστολή του μόνο εύκολη δεν θα είναι. Σε σχέση με το Ευρωπαϊκό του 2024, αυτή τη φορά όλες οι μεγάλες δυνάμεις της «Γηραιάς Ηπείρου» δίνουν το «παρών» και ο ανταγωνισμός στα 800μ. ελεύθερο αναμένεται ιδιαίτερα υψηλός.

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Σημειώνεται ότι τον ταχύτερο χρόνο των προκριματικών σημείωσε το μεγάλο ταλέντο της Γερμανίας, Γιοχάνες Λίμπμαν, ο οποίος σταμάτησε το χρονόμετρο στο 7:41.87 και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του.

Ο Μάρκος, ωστόσο, έχει ήδη αποδείξει ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Το νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον προκριματικό αποτελεί την καλύτερη δυνατή παρακαταθήκη ενόψει του τελικού και του δίνει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη μεγάλη «μάχη» της Τετάρτης.