Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Στον τελικό του ακοντισμού με νέο ατομικό ρεκόρ ο Δημήτρης Τσίτσος [βίντεο] - iefimerida.gr

Στον μεγάλο τελικό του ακοντισμού του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου προκρίθηκε ο Δημήτρης Τσίτσος, με τον Έλληνα πρωταθλητή να «σημειώνει» νέο ατομικό ρεκόρ.

Την εκπληκτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται την φετινή χρονιά επιβεβαίωσε, για μία ακόμη φορά, ο Δημήτρης Τσίτσος! Ο Έλληνας πρωταθλητής προκρίθηκε στον τελικό του ακοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, πετυχαίνοντας νέο ατομικό ρεκόρ.

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Ο 25χρονος πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στους προκριματικούς και προκρίθηκε στον τελικό του ακοντισμού, έχοντας την τέταρτη καλύτερη επίδοση μεταξύ 30 αθλητών. Μάλιστα, πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ, με βολή στα 80.95 μέτρα!

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Στον τελικό με ατομικό ρεκόρ στα 80.95 μέτρα ο Δημήτρης Τσίτσος

Ο Τσίτσος ξεκίνησε με βολή στα 75,59 μέτρα, ενώ στην συνέχεια ακολούθησε αυτή στα 71,02. Ωστόσο, ο αθλητής του Θωμά Κυριαζή κρατούσε το... καλύτερο για το τέλος! Έστειλε το ακόντιο στα 80,95 μέτρα και πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ, παίρνοντας την πρόκριση για τον τελικό με την τέταρτη καλύτερη επίδοση των προκριματικών.

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Το προηγούμενο ατομικό ρεκόρ του Έλληνα αθλητή ήταν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όπου «στέφθηκε» πρωταθλητής στέλνοντας το ακόντιο στα 80.56 μέτρα. Μάλιστα, αυτή πρόκειται για την πρώτη παρουσία του Τσίτσου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και την συνδύασε με πρόκριση στον τελικό!