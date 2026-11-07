Ο Τάσος Δουβίκας «τρελαίνει» την Ευρώπη και μαζί την Ατλέτικο Μαδρίτης και τον Ντιέγκο Σιμεόνε - iefimerida.gr

Μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι «γλυκοκοιτάζουν» τον Τάσο Δουβίκα, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να προστίθεται στους μνηστήρες και τον Ντιέγκο Σιμεόνε να τον έχει στα... υπόψιν του για την γραμμή κρούσης.

Η Κόμο μπορεί να έδεσε» τον Τάσο Δουβίκα με νέο «χρυσό» συμβόλαιο έως το 2031 ωστόσο μόνο ήσυχη δεν μπορεί να είναι ότι δεν θα της... χτυπήσει ομάδα την πόρτα για τον Έλληνα επιθετικό. Παρ' όλα αυτά, το ιταλικό κλαμπ έχει τον πρώτο λόγο και φυσικά υψηλές οικονομικά απαιτήσεις.

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Ο διεθνής φορ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής μεταγραφικής αγοράς, με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του στην Ιταλία να προσελκύουν το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων, ανάμεσα σε αυτούς και η Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ο 27χρονος φορ πραγματοποιεί σεζόν καριέρας με τη φανέλα της Κόμο και επιδόσεις του δεν περνούν απαρατήρητες, με τους «ροχιμπλάνκος» να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησής του και τον Αργεντίνο τεχνικό να τον... βλέπει δίπλα στον Χούλιαν Άλβαρες.

Ο Δουβίκας έχει «τρελάνει» την Ευρώπη με τις εμφανίσεις του

Η φετινή παρουσία του Τάσου Δουβίκα στην Κόμο είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή. Ο Έλληνας επιθετικός αποτελεί σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του Σεσκ Φάμπρεγας, έχοντας καταγράψει 11 γκολ και δύο ασίστ σε μόλις 14 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

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Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις σε Serie A και Champions League έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του, με αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες να παρακολουθούν πλέον στενά την περίπτωσή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας Fichajes.net, η Ατλέτικο Μαδρίτης συγκαταλέγεται στους συλλόγους που έχουν βάλει τον διεθνή φορ στο μεταγραφικό τους στόχαστρο.

Ο Σιμεόνε τον προορίζει για παρτενέρ του Χούλιαν Άλβαρες

Σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο Ντιέγκο Σιμεόνε αναζητά έναν επιθετικό που θα ενισχύσει τις επιλογές του στην κορυφή της επίθεσης και ο Δουβίκας αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον του.

Ο Αργεντινός τεχνικός φέρεται να εκτιμά ιδιαίτερα τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Έλληνα στράικερ, θεωρώντας πως μπορεί να προσφέρει πολύτιμες λύσεις και να αποτελέσει ιδανικό συμπλήρωμα για τον Χούλιαν Άλβαρες.

Η κίνησή του χωρίς την μπάλα, η σωματοδομή του και η αποτελεσματικότητά του μέσα στην αντίπαλη περιοχή είναι στοιχεία που ταιριάζουν στη φιλοσοφία του προπονητή της Ατλέτικο.

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Η αποχώρηση του Σέρλοθ ανοίγει τον δρόμο

Στο μεταγραφικό πλάνο της Ατλέτικο ενδέχεται να παίξει σημαντικό ρόλο και το μέλλον του Αλεξάντερ Σέρλοθ. Ο Νορβηγός επιθετικός φέρεται να βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τη Μαδρίτη, εξέλιξη που θα δημιουργήσει ένα σημαντικό κενό στην επιθετική γραμμή των «ροχιμπλάνκος».

Σε αυτή την περίπτωση, ο Δουβίκας θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις βασικές επιλογές για την κάλυψη του κενού, με τον Σιμεόνε να αναζητά έναν επιθετικό που θα προσφέρει διαφορετικές λύσεις στην ομάδα του.

Τα 25 εκατομμύρια και οι υψηλές απαιτήσεις της Κόμο

Η χρηματιστηριακή αξία του Έλληνα επιθετικού υπολογίζεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η Κόμο δεν φαίνεται διατεθειμένη να αποχωριστεί εύκολα ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της.

Με τον Δουβίκα να βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και να αποτελεί βασικό πυλώνα της επιθετικής λειτουργίας της, οι Ιταλοί αναμένεται να αξιώσουν ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό προκειμένου να συναινέσουν στην παραχώρησή του.