Στο ΣΕΦ οι αδελφοί Αγγελόπουλοι και ο Γιώργος Μπαρτζώκας -Έρχονται οι πρώτες μακέτες του νέου γηπέδου - iefimerida.gr

Στο εργοτάξιο του ΣΕΦ βρέθηκαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να... προαναγγέλλει τα σχέδια από τις πρώτες μακέτες τις επόμενες ημέρες.

Με τον Ολυμπιακό να αγωνίζεται προσωρινά στη «Sunel Arena» εν αναμονή των εργασιών που γίνονται στο γήπεδό του, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος βρέθηκαν μαζί με τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα στο ΣΕΦ όπου και ενημερώθηκαν για την πρόοδο της δουλειάς που γίνεται στο ιδιωτική έργο.

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Οι τρεις τους είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά όλες τις μεγάλες αλλαγές και μάλιστα η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ γνωστοποίησε μέσω ενημέρωσής της στα social media ότι της επόμενες ημέρες, θα δημοσιευτούν οι πρώτες μακέτες του νέου Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας που περιμένει πως και πως η ομάδα, αλλά και ο κόσμος της.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις πρώτες μακέτες

«Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκαν σήμερα (04/11) στο εργοτάξιο του ΣΕΦ και ενημερώθηκαν για την πρόοδο των εργασιών του ιδιωτικού έργου. Οι κύριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος περπάτησαν μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα εντός του αγωνιστικού χώρου και είδαν από κοντά όλες τις μεγάλες αλλαγές.

Τις επόμενες μέρες η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα δημοσιεύσει τις πρώτες μακέτες του νέου Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός που συνοδεύτηκε από φωτογραφίες με τους αδελφούς Αγγελόπουλους και τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο εργοτάξιο και υπό κατασκευή ΣΕΦ.