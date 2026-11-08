Στο Καυταντζόγλειο 800 οπαδοί του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Ηρακλή - iefimerida.gr

Παρά την απαγόρευση της Αστυνομίας, οι φίλοι του Παναθηναϊκού ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή.

Ο Παναθηναϊκός οδηγεί την κούρσα της Super League και οι φίλοι των «πρασίνων» δεν αφήνουν πουθενά μόνη της την ομάδα τους. Έτσι, περίπου 800 οπαδοί της ομάδας ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη και θα παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με τον Ηρακλή, για τη 10η αγωνιστική της Super League.

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Κάτι που συμβαίνει παρά την απαγόρευση της Αστυνομίας για μετακίνηση των φίλων του Παναθηναϊκού, αλλά πάτησε πάνω στην πολύ καλή σχέση μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων.

Η μετακίνηση φιλάθλων στο Ηρακλής - Παναθηναϊκός έχει ιστορία

Θυμίζουμε πως πέρσι, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ηρακλή, οι φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης είχαν επίσης ταξιδέψει στο T-Center, πιστοποιώντας το παραπάνω.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον περιβάλλοντα χώρο του Καυταντζογλείου, περίπου τρεις ώρες πριν την αναμέτρηση, χωρίς διακριτικά και πήραν τη θέση τους στις κερκίδες.