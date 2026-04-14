Στο κατώφλι του WNBA η Μαριέλλα Φασούλα -Έτοιμη για το μεγάλο βήμα στις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Έτοιμη να κάνει το μεγαλύτερο άλμα της καριέρας της εμφανίζεται η Μαριέλλα Φασούλα, η οποία βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη συμμετοχή της στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών στον κόσμο, το WNBA.

Η Ελληνίδα σέντερ έχει ήδη κληθεί για δοκιμή από τις Golden State Valkyries, με στόχο να εξασφαλίσει ένα συμβόλαιο που θα της ανοίξει τις πόρτες της αμερικανικής λίγκας. Η πρόκληση είναι μεγάλη, ωστόσο η ίδια δείχνει έτοιμη να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις.

Η πορεία της μέχρι εδώ μόνο εύκολη δεν ήταν. Το 2023, ενώ αγωνιζόταν με την ισπανική Perfumerías Avenida, υπέστη σοβαρό τραυματισμό με ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, μια δοκιμασία που θα μπορούσε να ανακόψει την εξέλιξή της. Ωστόσο, η Φασούλα επέστρεψε δυναμικά, αποδεικνύοντας την ψυχική της δύναμη και την αφοσίωσή της στο άθλημα.

Με σημαντικές εμπειρίες τόσο σε συλλογικό επίπεδο όσο και με την Εθνική ομάδα, η Ελληνίδα αθλήτρια έχει χτίσει ένα ισχυρό προφίλ που της δίνει το δικαίωμα να ονειρεύεται τη διάκριση στο εξωτερικό.

Η παρουσία της σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως το WNBA, δεν αποτελεί μόνο προσωπικό στόχο, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία για το ελληνικό μπάσκετ να αποκτήσει ακόμη μία εκπρόσωπο στη διεθνή σκηνή.

Αν καταφέρει να πείσει και να εξασφαλίσει θέση στο ρόστερ, η Μαριέλλα δεν θα πραγματοποιήσει απλώς ένα προσωπικό όνειρο, αλλά θα γράψει και μια ξεχωριστή συνέχεια στην ιστορία της οικογένειάς της, εκεί όπου ο πατέρας της Παναγιώτης Φασούλας, είχε φτάσει μια ανάσα πριν την κορυφή.