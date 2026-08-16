 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Στην όγδοη θέση της Ευρώπης στα 400 μέτρα ελεύθερο η Βασιλάκη - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Στην όγδοη θέση της Ευρώπης στα 400 μέτρα ελεύθερο η Βασιλάκη

Η Βασιλάκη στο Ευρωπαικό πρωτάθλημα Κολύμβησης
Η Βασιλάκη στο Ευρωπαικό πρωτάθλημα Κολύμβησης / Twitter
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Την όγδοη θέση στον τελικό και στα 400μ. ελεύθερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης κατέκτησε η Άρτεμις Βασιλάκη.

Την όγδοη θέση στην Ευρώπη κατέκτησε η Άρτεμις Βασιλάκη στον τελικό των 400μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά της με χρόνο 4:11.98.

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Η Ελληνίδα κολυμβήτρια πραγματοποίησε δυναμικό ξεκίνημα και στα πρώτα 100 μέτρα της κούρσας βρισκόταν στην τέταρτη θέση, παραμένοντας κοντά στις αθλήτριες που έδιναν τη μάχη για τα μετάλλια.

Όσο προχωρούσε η κούρσα, ωστόσο, ο ανταγωνισμός ανέβαινε και στα μισά της απόστασης η Βασιλάκη υποχώρησε στην έκτη θέση. Στα 100 μέτρα πριν από τον τερματισμό βρισκόταν πλέον όγδοη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επιχείρησε να ανεβάσει τον ρυθμό της στο τελευταίο κομμάτι και να κερδίσει θέσεις, χωρίς όμως να καταφέρει να καλύψει τη διαφορά από τις προπορευόμενες. Τελικά άγγιξε τον τοίχο σε 4:11.98, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση στον μεγάλο τελικό.

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Ρεκόρ αγώνων από την Κουανταρέλα

Στην κορυφή του βάθρου ανέβηκε η Σιμόνα Κουανταρέλα, η οποία κυριάρχησε στον τελικό και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 4:01.34, επίδοση που αποτέλεσε παράλληλα νέο ρεκόρ αγώνων.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ιζαμπέλ Γκόσε, η οποία ολοκλήρωσε τα 400μ. σε 4:02.41, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε η Μάγια Βέρνερ με 4:03.73.

Η Βασιλάκη ολοκλήρωσε έτσι την παρουσία της ανάμεσα στις οκτώ κορυφαίες αθλήτριες των 400μ. ελεύθερο της διοργάνωσης, σε έναν τελικό υψηλού επιπέδου.

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