 Στη ΜΕΘ πρώην τεχνικός του ΟΦΗ μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Στη ΜΕΘ πρώην τεχνικός του ΟΦΗ μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο

Ο πρώην προπονητής του ΟΦΗ, Πέπε Μελ
Ο πρώην προπονητής του ΟΦΗ, Πέπε Μελ / Φωτογραφία: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δύσκολες ώρες για τον πρώην προπονητή του ΟΦΗ, Πέπε Μελ, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο την Κυριακή (1/11) και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην Ισπανία η είδηση ότι ο Πέπε Μελ, ο οποίος έχει περάσει και από τον πάγκο του ΟΦΗ, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο την Κυριακή (1/11), με αποτέλεσμα να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

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