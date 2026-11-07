 Στην κορυφή του κόσμου η Ελληνίδα αθλήτρια Αλεξάνδρα Εφραίμογλου: Κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα τραμπολίνο - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Στην κορυφή του κόσμου η Ελληνίδα αθλήτρια Αλεξάνδρα Εφραίμογλου: Κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα τραμπολίνο

Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τραμπολίνο
Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τραμπολίνο
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον ακροβατικό διάδρομο γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Tραμπολίνο που διεξάγεται στο Ναντζίνγκ της Κίνας.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια στον τελικό του αγωνίσματος συγκεντρώνοντας 26.300 βαθμούς ενώ το ασημένιο μετάλλιο πήρε η Ρωσία Αρίνα Καλιάστρα με 25.900 βαθμούς. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Γαλλίδα Μαέλ Ντουμίτρου-Μαρέν, η οποία συγκέντρωσε 24.700 βαθμούς.

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Δείτε την προσπάθεια της Αλεξάνδρας Εφραίμογλου

Να σημειωθεί ότι η νέα αυτή επιτυχία έρχεται να προστεθεί στις σημαντικές διακρίσεις που έχει σημειώσει η Ελληνίδα αθλήτρια. Το 2024 είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Γκιμαράες της Πορτογαλίας, ενώ το 2025 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα World Games της Τσενγκντού, στην Κίνα.

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