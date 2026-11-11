Στίβος: Χάφτου Στρίντζος, ο γεννημένος στην Αιθιοπία μαραθωνοδρόμος με το ελληνικό επίθετο που μόνο τυχαίο δεν είναι [βίντεο] - iefimerida.gr

Χάφτου Στρίντζος, ο αθλητής με το ελληνικό επίθετο που διαπρέπει στον Μαραθώνιο και έχει ήδη προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

Ρίχνοντας μια ματιά στα αποτελέσματα του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης, ο οποίος προηγήθηκε κατά μια βδομάδα αυτού της Αθήνας, το βλέμμα σταματά σε ένα όνομα. Πέμπτος με τον εξαιρετικό χρόνο 2:06:34, δηλαδή 33 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή είναι ο Χάφτου Στρίντζος.

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Κι αν το Χάφτου δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη χώρα μας, το Στρίντζος μυρίζει Ελλάδα από εδώ έως την Αυστραλία ή την Αιθιοπία αν προτιμάτε. Λογικό, καθώς πρόκειται για, πέρα για πέρα, ελληνικό επίθετο.

Κατέχει το εθνικό ρεκόρ Αυστραλίας στον Μαραθώνιο

Ο Χάφτου Στρίντζος είναι ένας από τους κορυφαίους Αυστραλούς δρομείς μεγάλων αποστάσεων, με καταγωγή από την Αιθιοπία και ελληνική ανατροφή στη Μελβούρνη. Κατέχει το εθνικό ρεκόρ Αυστραλίας στον Μαραθώνιο και έχει καταφέρει να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028.

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Γεννήθηκε στις 27 Αυγοούστου 1999 στην ορεινή περιοχή Τιγκράι της βόρειας Αιθιοπίας και έμεινε ορφανός σε ηλικία έξι ετών. Ως παιδί εργαζόταν ως βοσκός στα βουνά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό.

Η υιοθεσία από την Ελληνοαυστραλή Μαρία Στρίντζου από το Καλονέρι Κοζάνης

Σε ηλικία έξι ετών έχασε τους γονείς του και στα 11 υιοθετήθηκε από την Ελληνοαυστραλή Μαρία Στρίντζου με καταγωγή από το Καλονέρι Κοζάνης, η οποία για περισσότερα από τριάντα χρόνια πρόσφερε εθελοντικές ανθρωπιστικές υπηρεσίες σε φτωχές χώρες και εμπόλεμες ζώνες, μεταξύ αυτών και στην Αιθιοπία.

Μέχρι τότε δεν γνώριζε καν ότι το τρέξιμο ήταν άθλημα. «Ήμασταν τόσο απομακρυσμένοι από τα πάντα, δεν γνώριζα καν ότι το τρέξιμο υπήρχε ως άθλημα, σαν κάτι επαγγελματικό που μπορούσες να κάνεις», έχει πει στην επίσημη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας στίβου της Αυστραλίας, ενώ είχε προσθέσει: «Φυσικά, ήμασταν ενεργοί στο σχολείο, αλλά δεν είχαμε τηλεόραση, δεν ήταν αυτό το είδος ζωής. Η μόνη πηγή πληροφοριών που είχαμε ήταν ένα από αυτά τα παλιά τηλέφωνα Nokia, μέχρι που έγινα περίπου δέκα ετών».

Ο Χάφτου Στρίντζος μετακόμισε στη Μελβούρνη το 2011. Μεγάλωσε σε ελληνικό περιβάλλον, μιλάει λίγα ελληνικά με τον Έλληνα παππού του Βασίλη και ανακάλυψε ότι υπάρχει ο στίβος μέσω του σχολείου του στην Αυστραλία.

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Μετά τις γυμνασιακές του σπουδές τις οποίες ολοκλήρωσε το 2018, το Ιανουάριο του 2019 ξεκίνησε σπουδές στο Πανεπιστήμιο Βιλανόβα στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.

Για πέντε χρόνια σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός και παράλληλα, με αθλητική υποτροφία, εκπροσώπησε το πανεπιστήμιο σε αγώνες στις ΗΠΑ, ενώ πλέον επέστρεψε στην Μελβούρνη και στην ελληνική του οικογένεια.

Το όριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028

Υπό την καθοδήγηση του προπονητή Άνταμ Ντίντικ, ο Στρίντζος σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο στις μεγάλες αποστάσεις και μετατράπηκε σε μαραθωνοδρόμο. Το 2025 ήταν πρώτος στον Ημιμαραθώνιο της Μελβούρνης και φέτος σε αυτόν της Τασμανίας. Τον περασμένο Ιούλιο κατάκτησε την πρώτη θέση στον Μαραθώνιος της Γκόλντ Κόστ, στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Μάλιστα, με χρόνο 2:06:20, κατέρριψε το εθνικό ρεκόρ Αυστραλίας στον μαραθώνιο και έγινε ο πρώτος Αυστραλός νικητής του αγώνα μετά από 20 χρόνια. Στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης ήταν μεν πέμπτος, όμως εξασφάλισε, το όριο πρόκρισης και πλέον οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2028 τον περιμένουν.

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Σε συνέντευξη που έχει παραχωρήσει στο SBS, τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμός της Αυστραλίας που εκπέμπει και στα ελληνικά, έχει πει μεταξύ άλλων: «Είμαι υιοθετημένος από οικογένεια Ελλήνων της Μελβούρνης. Η μητέρα μου Μαρία Στρίντζου εργαζόταν σε ανθρωπιστική οργάνωση στην Αιθιοπία όπου πέρασε είκοσι χρόνια.

Έπαιρνε μέρος σε ένα πρόγραμμα και αποφάσισε να με υιοθετήσει. Ήρθα στην Αυστραλία το 2011. Ο παππούς μου ο Μπίλι ή ο Βασίλης στα ελληνικά, γνωρίζει πολύ κόσμο, γνωρίζει λίγο-πολύ όλους τους παλιούς μετανάστες που ήρθαν στην Αυστραλία περίπου την ίδια εποχή με εκείνον. Μιλάει πάντα στα ελληνικά στο δείπνο, οπότε δεν έχω άλλη επιλογή από το να μάθω λίγα ελληνικά».