Στίβος: 14χρονη Αμερικανίδα σπρίντερ σημειώνει «διαστημικό» χρόνο-ρεκόρ στα 100 μέτρα - iefimerida.gr

Στα 14 της μόλις χρόνια, η Αμερικανίδα σπρίντερ Melanie Doggett έκλεψε τις εντυπώσεις το Σάββατο, πετυχαίνοντας μια επίδοση που ήδη συζητείται έντονα στον κόσμο του στίβου.

Στον τελικό των 100 μέτρων στο Bill Thorn Invitational 2026, η νεαρή αθλήτρια κυριάρχησε απόλυτα στην κούρσα που διεξήχθη στο Φέρμπερν της Τζόρτζια, καταγράφοντας χρόνο 11.01, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Η διαφορά της από τη δεύτερη αθλήτρια, που ξεπέρασε το ένα δευτερόλεπτο, θεωρείται εξαιρετικά σπάνια για τα δεδομένα των νεανικών κατηγοριών στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο ανταγωνισμός είναι παραδοσιακά έντονος.

Tα ρεκόρ στον στίβο

Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συγκριθεί με το παγκόσμιο ρεκόρ κάτω των 18 ετών, το οποίο ανήκει στην Candice Hill με 10.98 από το 2015.

Η Ντόκετ βρίσκεται πλέον μόλις τρία εκατοστά του δευτερολέπτου μακριά από αυτό το ορόσημο, επίδοση που είχε επιτευχθεί από τη Χιλ σε ηλικία 16 ετών. Η σύγκριση αναδεικνύει όχι μόνο το ταλέντο, αλλά και την εντυπωσιακή ωριμότητα της 14χρονης σπρίντερ.

Παράλληλα, το ιστορικό παγκόσμιο ρεκόρ των 100 μέτρων γυναικών, που κατέχει από το 1988 η Florence Griffith-Joyner με 10.49, απέχει πλέον μόλις 52 εκατοστά του δευτερολέπτου από την επίδοση της Ντόγκετ. Αν και οποιαδήποτε πρόβλεψη για το μέλλον είναι πρόωρη, το μέγεθος της επιτυχίας είναι ήδη εντυπωσιακό.

Με εκρηκτική ταχύτητα, άψογη τεχνική και αξιοσημείωτη χαλαρότητα στο τρέξιμο για την ηλικία της, η Μέλανι Ντόγκετ αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα του παγκόσμιου σπριντ. Η εξέλιξή της αναμένεται να παρακολουθείται στενά τα επόμενα χρόνια, καθώς όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα όνομα που θα απασχολήσει ξανά και ίσως σύντομα με ακόμη μεγαλύτερα επιτεύγματα.