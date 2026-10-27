Ο Στίβεν Τζέραρντ έβγαλε... στη σέντρα τους παίκτες που δεν είναι αρκετά καλοί για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ [βίντεο] - iefimerida.gr

Την ώρα που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση, ο Στίβεν Τζέραρντ ανέφερε ποιους παίκτες δεν θεωρεί κατάλληλους για τους «κόκκινους διαβόλους».

Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι με τίποτα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Κάρικ ηττήθηκε με το «βαρύ» 3-0 από την Μπόρνμουθ εντός έδρας. Ένα αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει την αγωνιστική κρίση στην οποία βρίσκονται οι «κόκκινοι διάβολοι», οι οποίοι έφτασαν τα οκτώ διαδοχικά ματς χωρίς νίκη.

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Όπως όλα δείχνουν, η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνει διατεθειμένη να στηρίξει τον Μάικλ Κάρικ, ενόψει του επόμενου αγώνα με την Τσέλσι για την Premier League. Την ίδια στιγμή, ο Στίβεν Τζέραρντ... ανάβει φωτιές, με μία συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο άλλοτε παίκτες της Λίβερπουλ και νυν προπονητής, ανέφερε ποιους παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν θεωρεί κατάλληλους για την ομάδα, βγάζοντας σχεδόν μία εντεκάδα παικτών... στη σέντρα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Στίβεν Τζέραρντ για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

«Αν εξετάσεις το ρόστερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα δεις ότι διαθέτει ορισμένους καλούς παίκτες. Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι ο καλύτερος. Όταν τον παρακολουθώ και βρίσκεται σε καλή κατάσταση -παρόλο που είμαι οπαδός της Λίβερπουλ- είναι πραγματική απόλαυση να τον βλέπεις.

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Είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής από άποψη ταλέντου αλλά ως πρωτοκλασάτος παίκτης και αρχηγός δεν θα έπρεπε να δείχνει ασέβεια προς τον προπονητή του και τους συμπαίκτες του όπως έκανε με τις δηλώσεις του μετά από τον αγώνα με την Κόμο», δήλωσε αρχικά ο Τζέραρντ.

«Ο Χάρι Μαγκουάιρ είχε μια πολύ καλή καριέρα, ενώ ο Λουκ Σο -με τον οποίο έχω παίξει μαζί- ήταν κορυφαίος στην εποχή του. Όμως, δεν είναι πλέον παίκτες επιπέδου Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Θα έπρεπε να είχαν αποχωρήσει νωρίτερα.

Πέρυσι, ο Λισάντρο Μαρτίνες έδειχνε να ενδιαφέρεται μόνο για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Επέστρεψε και είδε ότι η ομάδα δεν απέκτησε τους παίκτες που ήθελε -τους τέσσερις ή πέντε που εκείνος επιθυμούσε- κατά τη δική του αντίληψη.

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Βγαίνει και κάνει δηλώσεις με εγωκεντρικό ύφος, στη συνέχεια τραυματίζεται, αποχωρεί στο ημίχρονο μετά από ένα χτύπημα και στο επόμενο παιχνίδι είναι ήδη έτοιμος να αγωνιστεί. Όλο αυτό δεν μου αρέσει.

Κοιτάζεις μετά τη μεσαία γραμμή: απέκτησαν έναν παίκτη από την Τσέλσι, τον Σάντος, έναντι σχεδόν 60 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι παίκτης για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και εδώ το ζήτημα αφορά τον σχεδιασμό και τα υψηλότερα κλιμάκια της διοίκησης.

Γιατί παίρνετε παίκτες που δεν έχουν το απαιτούμενο επίπεδο για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Ίσως αυτοί να είναι οι μόνοι παίκτες που μπορείτε να προσελκύσετε αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα δεν είναι παίκτες για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Μπαλέμπα κόστισε 83 εκατομμύρια ευρώ. Έχει προοπτικές, αλλά δεν είναι έτοιμος να βοηθήσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να διεκδικήσει την κορυφή του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή.

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Κοιτάζεις τα άκρα της επίθεσης. Όταν έπαιζα εγώ εναντίον της, υπήρχαν παίκτες όπως ο Ράιαν Γκιγκς και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, παίκτες παγκόσμιας κλάσης. Τώρα κοιτάζω τα άκρα… Υπάρχει ο νεαρός Αμάντ Ντιαλό όμως εχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του.

Όταν είναι καλός, είναι όντως καλός. Αλλά τη φετινή σεζόν δεν έχει δείξει απολύτως τίποτα», ανέφερε.