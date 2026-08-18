Στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντέλιας: Επισκέφθηκε το προπονητικό στη Νέα Μεσημβρία για να χαιρετήσει τους πρώην συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ - iefimerida.gr

Σε φορτισμένο κλίμα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ντόρτμουντ, χαιρέτησε τους πρώην συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ και τους ανθρώπους της ομάδας.

Από τη Δευτέρα (17/87), ο Γιάννης Κωνσταντέλιας άνοιξε και επίσημα τα... φτερά του για την Bundesliga, με τη μεταγραφή του στη Ντόρτμουντ να είναι η μεγάλη είδηση των ημερών στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από τη Γερμανία, επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και το πρωί της Τρίτης (18/8) βρέθηκε στο προπονητικό στη Νέα Μεσημβρία, εκεί όπου «χτίστηκε» ποδοσφαιρικά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

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Στη Νέα Μεσημβρία ο Γιάννης Κωνσταντέλιας

Προτού μεταβεί οριστικά στο Ντόρτμουντ για να ανοίξει το νέο του κεφάλαιο και να ενταχθεί στις προπονήσεις της γερμανικής ομάδας, πριν από τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν... γινόταν να μην χαιρετήσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που μαζί τους δούλευε για να εξελιχθεί σε ένα από τα κορυφαία ταλέντα που έχει αναδείξει το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Όπως ήταν λογικό και επόμενο, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο και η συγκίνηση δεν έλειψε μιας και ο Κωνσταντέλιας αφήνει το... σπίτι του και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόταν καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια. Χαιρέτησε τους πρώην συμπαίκτες του, αντάλλαξε λόγια καρδιάς και πλέον αφήνει πίσω του τον σύλλογο στον οποίο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

«Βράζει» ο κόσμος του ΠΑΟΚ με τη μεταγραφή του

Το κλίμα στις τάξεις των οπαδών του ΠΑΟΚ παραμένει τεταμένο μετά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ καθώς υπενθυμίζεται ότι υπήρξαν έντονες αντιδράσεις οι οποίες εκδηλώθηκαν και επί του πρακτέου μιας και προχθές συγκεντρώθηκε μερίδα φιλάθλων έξω από την Τούμπα ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

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Από νωρίς το απόγευμα, φίλοι του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παραχώρηση του Κωνσταντέλια. Μάλιστα, αναρτήθηκε και πανό κατάληψης, ενώ οπαδοί ζήτησαν να υπάρξει επικοινωνία με τον Ιβάν Σαββίδη προκειμένου να του μεταφέρουν τη θέση τους.

Οι διαμαρτυρίες δεν περιορίστηκαν στις απογευματινές ώρες. Η παρουσία των φίλων του ΠΑΟΚ στην Τούμπα συνεχίστηκε και το βράδυ, με περισσότερο κόσμο να φτάνει στο σημείο και τις εικόνες να έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.