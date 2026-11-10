Στη Λίβερπουλ ψάχνουν ήδη τον διάδοχο του Τσιμίκα - iefimerida.gr

Η Λίβερπουλ δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Κώστα Τσιμίκα το προσεχές καλοκαίρι, σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ.

Η Λίβερπουλ είναι μία ομάδα που βρίσκεται «υπό κατασκευή» με τον Άντονι Ιραόλα. Ο Βάσκος τεχνικός ακόμα ψάχνει να βρει την ιδανική 11αδα και τους παίκτες που μπορεί να εμπιστεύεται στα εύκολα και στα δύσκολα στα πλάνα του. Σε αυτά μάλλον δεν χωράει ο Κώστας Τσιμίκας.

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Ο Έλληνας μπακ φέτος έχει κάνει μερικές αρκετά καλές εμφανίσεις με τους «κόκκινους» του Μερσεϊσάιντ. Όμως, δεν έχει βγάλει... μάτια. Γι' αυτό τον λόγο και εκείνοι δεν σκέφτονται να του προτείνουν νέο συμβόλαιο, ώστε να τον κρατήσουν στις τάξεις τους, όπως έκανε γνωστό η αγγλική ιστοσελίδα «Football Insider». Η μεταξύ τους συνεργασία έχει ισχύ, μέχρι και το καλοκαίρι του 2027.

Ωστόσο, ο Κώστας Τσιμίκας δεν θα αργήσει να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ακόμα και αν αυτός δεν είναι η Λίβερπουλ, καθώς το βιογραφικό του είναι πάρα πολύ δυνατό και ήδη υπάρχουν φήμες για ενδιαφέρον από συλλόγους που υπάρχουν στην Ιταλία. Από την άλλη η αγγλική ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει να «τσεκάρει» πιθανούς αντικαταστάτες του.

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H παρουσία του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ

Η μεταγραφή του Κώστα Τσιμίκα στη Λίβερπουλ είχε από την αρχή ως το τέλος την υπογραφή του Γιούργκεν Κλοπ. Ο έμπειρος τεχνικός ήταν εκείνος που εισηγήθηκε την απόκτησή του και μόνο χαμένος δεν βγήκε από την προσφορά του Έλληνα μπακ και όλα αυτά που κατάφερε μαζί του.

Ωστόσο, από την ώρα και τη στιγμή που αποχώρησε από τους «κόκκινους» ο «Κλόπο» τα πράγματα έγιναν αρκετά πιο δύσκολα για τον αριστερό μπακ. Μάλιστα, την εποχή που είχε τον Άρνε Σλοτ προπονητή στη Λίβερπουλ γνώρισε την απαξίωση από τον Ολλανδό τεχνικό που δεν τον υπολόγιζε και του έδινε ελάχιστο ή και καθόλου χρόνο συμμετοχής, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει δανεικός για τη Ρόμα, όπου και έμεινε για έξι μήνες.

Από την ώρα και τη στιγμή που ο Κώστας Τσιμίκας επέστρεψε στη Λίβερπουλ είναι μία σημαντική μονάδα στα πλάνα του Άντονι Ιραόλα. Παρόλα αυτά δύσκολα θα παραμείνει στο «Άνφιλντ» και μετά το τέλος της σεζόν.