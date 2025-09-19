Στέφανος Τσιτσιπάς: Υποβλήθηκε σε επέμβαση για αφαίρεση κήλης -Πότε θα επιστρέψει στα γήπεδα - iefimerida.gr

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποβλήθηκε την Πέμπτης σε επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα.

Συγκεκριμένα ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση κήλης, η οποία του προκαλούσε έντονους πόνους.

Πότε αναμένεται να επιστρέψει στη δράση ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Η περίοδος απουσίας του Νο 27 της παγκόσμιας κατάταξης από τα γήπεδα εκτιμάται σε κάποιες εβδομάδες, με την ελπίδα πώς όλα θα πάνε καλά για να επιστρέψει στο μεγάλο τουρνουά επίδειξης «Six Kings Slam», που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 18/10 στη Σαουδική Αραβία.

Ο «Στεφ» έχει κληθεί ν' αντικαταστήσει τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ, ο οποίος απέσυρε τη συμμετοχή του, και ελπίζει πως θα καταφέρει να λάβει μέρος στο τουρνουά του Ριάντ, καθώς οι έξι τενίστες θα λάβουν από 1.5 εκατ. δολάρια μόνο για τη συμμετοχή τους, ενώ ο νικητής θα βάλει στους τραπεζικούς λογαριασμούς του το ποσό των πέντε εκατ. δολαρίων.

Εκτός του Τσιτσιπά θα παίξουν στο τουρνουά και οι Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ, Γιανίκ Σίνερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Τέιλορ Φριτς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ