Στέφανος Τσιτσιπάς: «Λύγισε» απέναντι στον Αλιασίμ και αποχαιρέτησε το Σινσινάτι - iefimerida.gr

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ από τον Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ και ολοκλήρωσε την παρουσία του στο τουρνουά του Σινσινάτι.

Την πορεία του στο τουρνουά του Σινσινάτι ολοκλήρωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ και γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ.

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Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε απέναντι στο Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης, με τον Καναδό να επικρατεί με 6-3, 7-5 και να παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Τσιτσιπάς λύγισε και αποχαιρέτησε το Σινσινάτι

Ο Αλιασίμ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του στο πρώτο σετ. Εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και έφτασε στο 6-3, βάζοντας από νωρίς τον Τσιτσιπά σε θέση κυνηγού.

Το δεύτερο σετ ήταν περισσότερο ανταγωνιστικό, με τον Έλληνα πρωταθλητή να προσπαθεί να μείνει ζωντανός στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Οι δύο τενίστες παρέμειναν κοντά στο σκορ, όμως στα κρίσιμα games ο Καναδός βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν και με 7-5 «σφράγισε» τη νίκη του.

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Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη του Οζέ-Αλιασίμ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, με τον Τσιτσιπά να εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα στο συνολικό head-to-head με επτά επικρατήσεις.

Έτσι, η παρουσία του Τσιτσιπά στο Σινσινάτι ολοκληρώθηκε, με τον Έλληνα τενίστα να στρέφει πλέον την προσοχή του στις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις του.