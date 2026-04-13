Στέφανος Τσιτσιπάς: «Βουτιά» στην παγκόσμια κατάταξη -Σε ποια θέση βρίσκεται - iefimerida.gr

ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Βουτιά» στην παγκόσμια κατάταξη -Σε ποια θέση βρίσκεται

Στέφανος Τσιτσιπάς / Φωτογραφία: ΑΡ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε καθοδική πορεία βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς έπεσε 19 θέσεις στην κατάταξη του ATP.

Σύμφωνα με την κατάταξη, η οποία ανανεώνεται κάθε Δευτέρα, ο τενίστας βρίσκεται πλέον στη θέση Νο67, έχοντας συγκεντρώσει 805 πόντους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε από τον Φρανσίσκο Σερούντολο για τους 64 του 1000αριού τουρνουά στο Μόντε Κάρλο, όπου και αποκλείστηκε.

H πρώτη δεκάδα στην Παγκόσμια Κατάταξη

  • Γιάνικ Σίνερ (Ιταλία) – 13.350
  • Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) – 13.240
  • Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) – 5.555
  • Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) – 4.710
  • Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) – 4.100
  • Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) – 3.900
  • Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) – 3.895
  • Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) – 3.870
  • Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) – 3.625
  • Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) – 3.560
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ