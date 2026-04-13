Στέφανος Τσιτσιπάς: «Βουτιά» στην παγκόσμια κατάταξη -Σε ποια θέση βρίσκεται - iefimerida.gr

Σε καθοδική πορεία βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς έπεσε 19 θέσεις στην κατάταξη του ATP.
Σύμφωνα με την κατάταξη, η οποία ανανεώνεται κάθε Δευτέρα, ο τενίστας βρίσκεται πλέον στη θέση Νο67, έχοντας συγκεντρώσει 805 πόντους.
Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε από τον Φρανσίσκο Σερούντολο για τους 64 του 1000αριού τουρνουά στο Μόντε Κάρλο, όπου και αποκλείστηκε.
H πρώτη δεκάδα στην Παγκόσμια Κατάταξη
- Γιάνικ Σίνερ (Ιταλία) – 13.350
- Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) – 13.240
- Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) – 5.555
- Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) – 4.710
- Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) – 4.100
- Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) – 3.900
- Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) – 3.895
- Τέιλορ Φριτς (ΗΠΑ) – 3.870
- Λορέντσο Μουζέτι (Ιταλία) – 3.625
- Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) – 3.560
