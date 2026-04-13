Στέφανος Τσιτσιπάς: «Βουτιά» στην παγκόσμια κατάταξη -Σε ποια θέση βρίσκεται - iefimerida.gr

Σε καθοδική πορεία βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς έπεσε 19 θέσεις στην κατάταξη του ATP.



Σύμφωνα με την κατάταξη, η οποία ανανεώνεται κάθε Δευτέρα, ο τενίστας βρίσκεται πλέον στη θέση Νο67, έχοντας συγκεντρώσει 805 πόντους.



Υπενθυμίζεται ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε από τον Φρανσίσκο Σερούντολο για τους 64 του 1000αριού τουρνουά στο Μόντε Κάρλο, όπου και αποκλείστηκε.



