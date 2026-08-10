Σταύρος Πήλιος: Από την ΑΕΚ Β' και την αμφισβήτηση, στην καθιέρωση και τον πρωταθλητισμό με την «Ένωση» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Σταύρος Πήλιος αμφισβητήθηκε από πολλούς, όμως δικαιώθηκε, με την επέκταση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ μέχρι το 2030 να αποτελεί την επιβράβευση της επιμονής του.

Η διαδρομή του μέχρι εδώ δεν ήταν εύκολη. Ο Σταύρος Πήλιος πέρασε από... σαράντα κύματα, μέχρι να φτάσει στην καθιέρωση με την φανέλα της ΑΕΚ. Μεγαλύτερη επιβράβευση για το πείσμα αυτού του παιδιού, αποτελεί η επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030 με την Πρωταθλήτρια Ελλάδας.

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Αμφισβητήθηκε ουκ ολίγες φορές, όμως έκλεισε τα... αυτιά του σε όλα. Δούλεψε, βελτιώθηκε και από ενα παιδί που έπαιζε στις ακαδημίες του ΠΑΣ Γιάννινα, «στέφθηκε» πρωταθλητής Ελλάδας ως βασικό μέλος της «Ένωσης».

Η δύσκολη αρχή του Πήλιου στην ΑΕΚ και οι συμμετοχές με την δεύτερη ομάδα

«Κάθε αρχή και δύσκολη», λέει το ρητό. Αυτό ίσχυσε στο 100% στην περίπτωση του Σταύρου Πήλιου. Το καλοκαίρι του 2023, η ΑΕΚ «κέρδισε» την... μάχη της υπογραφής του από τον Ολυμπιακό, κάνοντας δικό της τον αριστερό οπισθοφύλακα.

Ωστόσο, ο τότε προπονητής του «Δικεφάλου», Ματίας Αλμέιδα δεν έδειξε να τον εμπιστεύεται απόλυτα. Ακόμη και αν ο Χατζισαφί δεν ήταν διαθέσιμος, προτιμούσε να βάζει σε ρόλο αριστερού μπακ... τον Γκατσίνοβιτς!

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Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Πήλιος να «υποβιβαστεί» στην ΑΕΚ Β', με την οποία «μέτρησε» 10 συμμετοχές, σκοράροντας δύο γκολ. Από τον Φεβρουάριο του 2024 και μετά, υπήρξε μόνιμο μέλος της πρώτης ομάδας.

Η καθιέρωση του Πήλιου στην πρώτη ομάδα της ΑΕΚ και η εμπιστοσύνη του Μάρκο Νίκολιτς στο πρόσωπό του

Την σεζόν 2024/25, ο Σταύρος Πήλιος αγωνίστηκε κατά βάση ως βασικός για την ΑΕΚ, για την οποία η χρονιά δεν εξελίχθηκε με καλό τρόπο, αφού κατέλαβε την τέταρτη θέση της βαθμολογίας στην Super League.

Το καλοκαίρι του 2025, ο Μάρκο Νίκολιτς ήρθε στην ΑΕΚ με... μοναδικό αριστερό μπακ τον Σταύρο Πήλιο. Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα κινήθηκε σχετικά γρήγορα για αντικαταστάση, φέρνοντας στην Ελλάδα τον Τζέιμς Πένραϊς.

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Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, παρά τις ευκαιρίες που πήρε. Ο Πήλιος κέρδισε με το «σπαθί» του την θέση στην βασική εντεκάδα, αποτελώντας από την αρχή ως το τέλος το βασικό αριστερό μπακ της πρωταθληματικής σεζόν των «κιτρινόμαυρων». Πραγματοποίησε 34 εμφανίσεις, με απολογισμό τέσσερις ασίστ.

Η επιβράβευση από την ΑΕΚ με την ανανέωση του συμβολαίου του Πήλιου

Από τον Ιούνιο, Σταύρος Πήλιος και ΑΕΚ συμφώνησαν σε όλα για την υπογραφή νέου συμβολαίου για τέσσερα χρόνια, ήτοι μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε για την «μάχη» που έδωσε ο Πήλιος κόντρα στην αμφισβήτηση. Δούλεψε, βελτιώθηκε και δικαιώθηκε.

Η απόφαση της ΑΕΚ να παραχωρήσει τον Πένραϊς ώστε να... ανοίξει ο χόρος για ποιοτική αναβάθμιση στην θέση του αριστερού οπισθοφύλακα, είναι δεδομένη. Φάνηκε, άλλωστε, από την προσπάθεια για τον Κόστιτς. Ωστόσο, ο Σταύρος Πήλιος έχει αποδείξει πως... δεν βγαίνει εύκολα από την εντεκάδα των «κιτρινόμαυρων».