 Σταρ του OnlyFans τα έβαλε με το NBA: «Αμείβεστε με εκατομμύρια επειδή... ντριμπλάρετε μία μπάλα» - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Σταρ του OnlyFans τα έβαλε με το NBA: «Αμείβεστε με εκατομμύρια επειδή... ντριμπλάρετε μία μπάλα»

Σόφι Ρέιν
Σόφι Ρέιν
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τα 21 της χρόνια έκλεισε η Σόφι Ρέιν. Η γνωστή σταρ του OnlyFans γιόρτασε σε Μπιτς κλαμπ όπου έπαιξε μουσική ο Σακίλ Ο' Νιλ. Μάλιστα, οι δυο τους έβγαλαν φωτογραφία στην οποία η Σόφι Ρέιν υψώνει το μεσαίο δάχτυλο.

Μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών ξέσπασε μία μεγάλη κόντρα ανάμεσα στη νεαρή γυναικά και τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ. Ο παίκτης των Μπρούκλιν Νετς σχολίασε αρνητικά ότι κάποιοι πληρώνουν για να έχουν τέτοιες υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ OnlyFans

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ