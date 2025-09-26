Σταρ του OnlyFans τα έβαλε με το NBA: «Αμείβεστε με εκατομμύρια επειδή... ντριμπλάρετε μία μπάλα» - iefimerida.gr

Τα 21 της χρόνια έκλεισε η Σόφι Ρέιν. Η γνωστή σταρ του OnlyFans γιόρτασε σε Μπιτς κλαμπ όπου έπαιξε μουσική ο Σακίλ Ο' Νιλ. Μάλιστα, οι δυο τους έβγαλαν φωτογραφία στην οποία η Σόφι Ρέιν υψώνει το μεσαίο δάχτυλο.

Μετά τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών ξέσπασε μία μεγάλη κόντρα ανάμεσα στη νεαρή γυναικά και τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ. Ο παίκτης των Μπρούκλιν Νετς σχολίασε αρνητικά ότι κάποιοι πληρώνουν για να έχουν τέτοιες υπηρεσίες.



Διαβάστε περισσότερα εδώ