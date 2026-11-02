 «Θα είμαι δίπλα σου μέχρι το τέλος» -Ο σταρ του αθλητισμού διαγνώστηκε με ανίατη ασθένεια και η γυναίκα του συγκλονίζει - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

«Θα είμαι δίπλα σου μέχρι το τέλος» -Ο σταρ του αθλητισμού διαγνώστηκε με ανίατη ασθένεια και η γυναίκα του συγκλονίζει

Ο Λιούις Μούντι
Ο Λιούις Μούντι/Φωτογραφία:AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια δύσκολη μάχη με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα δίνει ο Λιούις Μούντι, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και κυρίως τη σύζυγό του, Άνι.

Ο Λιούις Μούντι, μέλος της Εθνικής ομάδας ράγκμπι της Αγγλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2003, διαγνώστηκε με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα, μια σπάνια και ανίατη νευροεκφυλιστική ασθένεια που προκαλεί σταδιακή εξασθένηση των μυών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ﻿

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ράγμπι ασθένεια αθλητισμός

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ