«Θα είμαι δίπλα σου μέχρι το τέλος» -Ο σταρ του αθλητισμού διαγνώστηκε με ανίατη ασθένεια και η γυναίκα του συγκλονίζει - iefimerida.gr

Μια δύσκολη μάχη με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα δίνει ο Λιούις Μούντι, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του και κυρίως τη σύζυγό του, Άνι.

Ο Λιούις Μούντι, μέλος της Εθνικής ομάδας ράγκμπι της Αγγλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2003, διαγνώστηκε με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα, μια σπάνια και ανίατη νευροεκφυλιστική ασθένεια που προκαλεί σταδιακή εξασθένηση των μυών.

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