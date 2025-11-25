 Στα... μαχαίρια η Ρεάλ Μαδρίτης πριν τον Ολυμπιακό -Όλα όσα έχουν συμβεί - iefimerida.gr
Στα... μαχαίρια η Ρεάλ Μαδρίτης πριν τον Ολυμπιακό -Όλα όσα έχουν συμβεί

Βινίσιους, Αλόνσο
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπαίνει σε κρίσιμη φάση της σεζόν, με τους Ισπανούς να ετοιμάζονται για το εκτός έδρας ματς με τον Ολυμπιακό για το Champions League, αλλά παράλληλα να αντιμετωπίζουν σοβαρό εσωτερικό ζήτημα.

Οι Μαδριλένοι έρχονται στον Πειραιά στα... μαχαίρια, με το περιστατικό ανάμεσα στον Βινίσιους και τον Αλόνσο στο ματς απέναντι στην Μπαρτσελόνα να είναι ακόμα... νωπό.

Διαβάστε εδώ για όλα όσα συμβαίνουν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

