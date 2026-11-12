Στα λευκά το «παγωμένο» Ρέικιαβικ -Σε φουλ χιονισμένο τοπίο η «μάχη» της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία

Στο χιονισμένο Ρέικιαβικ και με τη θερμοκρασία στον 1 βαθμό, η Εθνική Ελπίδων αντιμετωπίζει την Ισλανδία, σε έναν αγώνα με τεράστιο διακύβευμα για την πρόκριση στο Euro Κ21.

Το Ρέικιαβικ έχει ντυθεί στα λευκά, με το χιόνι να καλύπτει την πόλη και τη θερμοκρασία να βρίσκεται μόλις στον 1 βαθμό Κελσίου. Η Εθνική Ελπίδων καλείται να προσαρμοστεί στις πολικές καιρικές συνθήκες, έχοντας μπροστά της μια τεράστια πρόκληση απέναντι στην Ισλανδία (12/11, 15:00) με φόντο την πρόκριση στο Euro Κ21 του 2027.

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Χιονισμένο το Ρέικιαβικ πριν από τη σέντρα

Εντελώς διαφορετικό είναι το σκηνικό που συναντά η ελληνική αποστολή στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας. Όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες, το Ρέικιαβικ έχει καλυφθεί από χιόνι, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό, αλλά ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελπίδων.

Φωτογραφία:ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ/Intime

Το κρύο είναι αισθητό, καθώς ο υδράργυρος δεν ξεπερνά τον 1 βαθμό Κελσίου, με τους διεθνείς να καλούνται να διαχειριστούν και τις καιρικές συνθήκες στην προσπάθειά τους να πάρουν το αποτέλεσμα που θέλουν. Μάλιστα, στο γήπεδο υπάρχει και εκσκαφέας για το χιόνι.

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Φωτογραφία:ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ/Intime

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων - Βασικός ο Μουζακίτης

Η Εθνική Ελπίδων θα παραταχθεί με σύστημα 4-3-3 από τον Γιάννη Ταουσιάνη, με τον Μοναστηρλή να υπερασπίζεται την εστία. Στην αμυντική τετράδα, από δεξιά προς τα αριστερά, θα βρίσκονται οι Κωστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου και Άλεν.

Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Κοντούρης, Μουζακίτης και Αλμύρας, ενώ την επιθετική τριάδα θα συνθέσουν οι Πνευμονίδης (δεξιά), Παπακανέλλος (αριστερά) και Κούτσιας στην κορυφή.

Φωτογραφία:ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ/Intime

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Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελπίδων: Μοναστηρλής, Κωστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Κοντούρης, Μουζακίτης, Αλμύρας, Πνευμονίδης, Παπακανέλλος, Κούτσιας

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Μπότης, Καλοσκάμης, Μύθου, Κυριόπουλος, Νικολάου, Μπρέγκου, Σμυρλής, Κεραμίτσης, Κάτρης

Δύο βήματα από το μεγάλο όνειρο της πρόκρισης για την Εθνική Ελπίδων

Η αναμέτρηση με την Ισλανδία αποτελεί το πρώτο από τα δύο καθοριστικά παιχνίδια που θα κρίνουν την παρουσία της Εθνικής Ελπίδων στην τελική φάση του Euro Κ21 2027.

Το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη θέλει να φύγει από το Ρέικιαβικ με ένα θετικό αποτέλεσμα, ώστε να αποκτήσει το απαραίτητο πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς στην Ελλάδα και να κάνει το αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση.

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Στόχος της «γαλανόλευκης» είναι να επιστρέψει σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21 για πρώτη φορά μετά το 2002, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για τη διοργάνωση του προσεχούς καλοκαιριού, η οποία θα φιλοξενηθεί στην Αλβανία και τη Σερβία.