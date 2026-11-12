«Προτιμώ τις μπύρες και τα μπέργκερ» -Στα 25 του κατέκτησε το Champions League, στα 31 του παίζει στα τοπικά

Δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για το φαγητό και την… αποστροφή του προς τη προπόνηση. Εζησε το όνειρό του και πλέον παίζει μπαλίτσα με τους φίλους του. Νίκλας Ζούλε, για σένα είναι η ζωή!

Πριν από μερικά χρόνια, ο Νίκλας Ζούλε πανηγύριζε την κατάκτηση του Champions League με την Μπάγερν Μονάχου (2019/20), έχοντας καθιερωθεί ανάμεσα στους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Σήμερα, στα 31 του χρόνια, αγωνίζεται σε ερασιτεχνικά γήπεδα της Γερμανίας (και μάλιστα ως τερματοφύλακας!), μακριά από τα εκατομμύρια, την καθημερινή πίεση και τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού.

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