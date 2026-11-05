Στο ΣΠΟΡ FM TV μέχρι το 2031 τα δικαιώματα των Champions League, Europa και Conference - iefimerida.gr

Ο ΣΠΟΡ FM TV του Γιάννη Αλαφούζου πήρε το ολοκληρωμένο πακέτο των 500 αγώνων ετησίως σε Champions League, Europa και Conference, μέχρι το 2031.

Η τηλεοπτική αγορά ως προς τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις αλλάζει. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου εξασφάλισε το ολοκληρωμένο πακέτο των 500 αγώνων ετησίως σε στα ευρωπαϊκά κύπελλα, που αφορούν Champions League, Europa και Conference, μέχρι το 2031.

Αξίζει να σημειωθεί πως για να το αποκτήσει χρειάστηκε να δαπανηθούν 300 με 320 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, από το 2027 μέχρι και το 2031, τα ματς των κορυφαίων ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα μεταδίδονται από το ΣΠΟΡ FM TV, αλλά και από τον ΣΚΑΪ.

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται να προστεθεί σε όσες έχουν προηγηθεί, με την απόκτηση των δικαιωμάτων της Basket League, του Κυπέλλου Ελλάδας και των Παναθηναϊκού και Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, ως προς τα εντός έδρας παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα.