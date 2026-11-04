Το απόλυτο σοκ στον ΠΑΟΚ: Ο Όσμαν υπέστη ρήξη μηνίσκου και περνά την πόρτα του χειρουργείου - iefimerida.gr

Τεράστιο είναι το πλήγμα στον ΠΑΟΚ με τον Τσέντι Όσμαν, με την ΚΑΕ να γνωστοποιεί ότι ο ηγέτης της υπέστη ρήξη μηνίσκου στο δεξί του γόνατο και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργείο.

Ο Τσέντι Όσμαν υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία λόγω ενοχλήσεων, με τα αποτελέσματα να φέρνουν και το απόλυτο… σοκ στον ΠΑΟΚ. Το χειρότερο σενάριο έγινε πραγματικότητα καθώς ο Τούρκος φόργουορντ υπέστη ρήξη μηνίσκου και τις προσεχείς ημέρες θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

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Για την ώρα, δεν έχει διευκρινιστεί το ακριβές διάστημα της απουσίας του και φυσικά όλα θα εξαρτηθούν από το πως θα κυλήσει η αποθεραπεία και αποκατάστασή του. Το σοκ είναι μεγάλο, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να χάνει επί της ουσίας τον σταρ της ομάδας του.

Από τη στιγμή που ο Όσμαν φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα, έχει εξελιχθεί στον απόλυτο ηγέτη, με τη συνεισφορά του στο παρκέ να είναι ανεκτίμητη. Κάπως έτσι, ο Ιταλός προπονητής θα κληθεί να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του δίχως το «υπερόπλο» του.

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Μένει να φανεί το αν ο «δικέφαλος του βορρά» προχωρήσει σε μεταγραφή για να καλύψει το τεράστιο κενό που έχει δημιουργηθεί με τον Όσμαν ο οποίος έκανε... θραύση και στις δυο πλευρές του παρκέ. Σε έξι παιχνίδια στο EuroCup φέτος, είχε μέσο όρο 22.2 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ και 1.3 κλεψίματα, ενώ στη Stoiximan GBL είχε 18.2 πόντους.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τη ρήξη του Τσέντι Όσμαν

«Ο Cedi Osman υπέστη ρήξη μηνίσκου Σε μαγνητική τομογραφία υποβλήθηκε σήμερα το πρωί ο Cedi Osman, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο. Για την αποκατάσταση του τραυματισμού του θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες.

Σύσσωμη η ομάδα μας, βρίσκεται στο πλευρό του Cedi Osman, του εύχεται ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ που γνωστοποίησε τα... δυσάρεστα με τον ηγέτη της, Τσέντι Όσμαν που θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.