Σοκ στην Μπάγερν με Μουσιάλα: Κατέρρευσε για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις μέρες - Τι δήλωσε ο παίκτης [βίντεο] - iefimerida.gr

Έντονη ανησυχία στις τάξεις της Μπάγερν Μονάχου, καθώς ο Τζαμάλ Μουσιάλα κατέρρευσε ξανά, αυτή τη φορά σε φιλικό με την Χάιντενχαϊμ.

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Μπάγερν Μονάχου με τον Τζαμάλ Μουσιάλα. Λίγες μέρες μετά την πρώτη φορά, ο Γερμανός μεσοεπιθετικός κατέρρευσε και πάλι κατά την διάρκεια αγώνα των νταμπλούχων Γερμανίας, αυτή τη φορά στο φιλικό με την Χάιντενχαϊμ.

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Μόλις λίγες ημέρες μετά το περιστατικό απέναντι στη Λειψία, όταν ο Μουσιάλα είχε καταρρεύσει και χρειάστηκε τη βοήθεια των συμπαικτών και του ιατρικού επιτελείου για να αποχωρήσει, οι εικόνες επαναλήφθηκαν. Ο άσος της Μπάγερν βρέθηκε ξανά στο έδαφος, με τους ανθρώπους της ομάδας να σπεύδουν αμέσως κοντά του.

Η θέση της Μπάγερν Μονάχου για τον Τζαμάλ Μουσιάλα

«Θα μάθετε γιατί. Ο Τζαμάλ θα σας μιλήσει στο κοντινό μέλλον. Ξέρουμε και ξέρει. Είναι στα αποδυτήρια τώρα, αλλάζει ρούχα και θα μιλήσει αργότερα», δήλωσε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο διευθυντής ποδοσφαίρου των Βαυαρών μιλώντας στην «Bild».

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Όσα είπε για το συμβάν ο Τζαμάλ Μουσιάλα

«Πρώτα απ’ όλα - είμαι καλά! Πάνω απ’ όλα, είμαι απίστευτα ευγνώμων για όλα τα μηνύματά σας και την υποστήριξή σας! Καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς ανησυχείτε. Θέλω να διαλύσω αυτές τις ανησυχίες σήμερα και να εξηγήσω λίγο περισσότερο: Μου διαγνώστηκαν σύντομες, προσωρινές στιγμές απουσίας που αντιμετωπίζονται εύκολα και οφείλονται σε νευρολογική δυσλειτουργία. Αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε τέτοιες στιγμές όπως αυτές που συνέβησαν πρόσφατα, π.χ. κόντρα στη Λειψία και τώρα στη Χάιντενχαϊμ.

Ξέρω ότι μπορεί να φαίνονται τρομακτικές με την πρώτη ματιά - αλλά για μένα, αυτή τη στιγμή είναι απλώς μέρος της καθημερινότητάς μου. Λαμβάνω την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα γι’ αυτό, και είμαι πολύ αισιόδοξος. Η FC Bayern και οι άνθρωποι που μου είναι πιο κοντά είναι πάντα δίπλα μου και με στηρίζουν σε αυτό το ταξίδι.

Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει επιπλέον κίνδυνος για την υγεία πέρα από αυτό. Σε στενή συνεργασία και τακτική επικοινωνία με τους ειδικούς, ήταν προσωπική μου επιθυμία να αντιμετωπίσω αυτή την πρόκληση και, με την έγκριση των νευρολόγων ειδικών, να συνεχίσω να κάνω αυτό που με βοηθάει περισσότερο στην ανάρρωσή μου: απλώς να ζω την καθημερινότητά μου και να συνεχίσω να ακολουθώ το πάθος μου να παίζω ποδόσφαιρο.

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Έχω αναλάβει την ευθύνη για αυτή την απόφαση. Συνολικά, έχω πολύ καλή αίσθηση και είμαι σε καλό δρόμο. Αυτό που με βοηθάει περισσότερο σε όλο αυτό είναι να συνεχίζω να κυνηγάω νίκες και τίτλους με την ομάδα μου, με την απίστευτη υποστήριξή σας. Ελπίζω αυτό να σας βοηθήσει να με καταλάβετε καλύτερα.

Ταυτόχρονα, ζητώ την κατανόησή σας ότι θα ήθελα να συνεχίσω να κρατάω αυτό το θέμα μέσα στον κύκλο των πιο στενών μου συνεργατών, του συλλόγου και των ειδικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Δικός σας, J».