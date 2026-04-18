Σοκ με πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ: Δέχθηκε κλωτσιά στο κεφάλι και έπεσε αναίσθητος μέσα στο γήπεδο [βίντεο] - iefimerida.gr

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στον αγώνα Αλ Αχλί – Τζόχορ Νταρούλ για το ασιατικό Champions League, όταν ο Ζάιρο Ντα Σίλβα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από σφοδρό χτύπημα αντιπάλου.

Ο άλλοτε επιθετικός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΣ Γιάννινα δέχθηκε κλωτσιά στο κεφάλι από τον Μαϊράσι, ο οποίος στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα με ψαλιδάκι τον βρήκε με δύναμη, σε μια φάση που «πάγωσε» τους πάντες στο γήπεδο.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ