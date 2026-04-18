Σοκ με πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ: Δέχθηκε κλωτσιά στο κεφάλι και έπεσε αναίσθητος μέσα στο γήπεδο [βίντεο] - iefimerida.gr

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στον αγώνα Αλ Αχλί – Τζόχορ Νταρούλ για το ασιατικό Champions League, όταν ο Ζάιρο Ντα Σίλβα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από σφοδρό χτύπημα αντιπάλου.
Ο άλλοτε επιθετικός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΣ Γιάννινα δέχθηκε κλωτσιά στο κεφάλι από τον Μαϊράσι, ο οποίος στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα με ψαλιδάκι τον βρήκε με δύναμη, σε μια φάση που «πάγωσε» τους πάντες στο γήπεδο.
Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο