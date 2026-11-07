Σοκ με πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού: Έκανε πέναλτι στις καθυστερήσεις και δέχεται απειλές θανάτου - iefimerida.gr

Σοβαρές διαστάσεις έχει πάρει στη Βραζιλία η υπόθεση του Ροντρίγκο Μολέδο, με τον άλλοτε κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού να καταγγέλλει απειλές θανάτου.
Μία ιδιαίτερα δυσάρεστη κατάσταση βιώνει τις τελευταίες ημέρες ο Ροντρίγκο Μολέδο, ένας ποδοσφαιριστής που οι φίλοι του Παναθηναϊκού θυμούνται για το δυναμικό του παιχνίδι και την παρουσία του στο κέντρο της «πράσινης» άμυνας.
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