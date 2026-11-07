 Σοκ με πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού: Έκανε πέναλτι στις καθυστερήσεις και δέχεται απειλές θανάτου - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Σοκ με πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού: Έκανε πέναλτι στις καθυστερήσεις και δέχεται απειλές θανάτου

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν το γκολ
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν το γκολ του Ροντρίγκο Μολέδο / Πηγή: InTime
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Σοβαρές διαστάσεις έχει πάρει στη Βραζιλία η υπόθεση του Ροντρίγκο Μολέδο, με τον άλλοτε κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού να καταγγέλλει απειλές θανάτου.

Μία ιδιαίτερα δυσάρεστη κατάσταση βιώνει τις τελευταίες ημέρες ο Ροντρίγκο Μολέδο, ένας ποδοσφαιριστής που οι φίλοι του Παναθηναϊκού θυμούνται για το δυναμικό του παιχνίδι και την παρουσία του στο κέντρο της «πράσινης» άμυνας.

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