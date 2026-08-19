Σοκ στον Παναθηναϊκό AKTOR με Ναν: Τραυματίστηκε σε ατομική προπόνηση και υποβλήθηκε σε εγχείρηση στις ΗΠΑ - iefimerida.gr

Σοκ στον Παναθηναϊκό AKTOR, μιας και ο Κέντρικ Ναν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου και υποβλήθηκε σε εγχείρηση στις ΗΠΑ.

Λίγο πριν το ξεκίνημα της προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν, ο Κέντρικ Ναν ήταν ο μεγάλος άτυχος. Με τον Παναθηναϊκό AKTOR να τον χάνει για διάστημα περίπου 6-8 εβδομάδων, μιας και υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου.

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Ο Ναν τραυματίστηκε σε ατομική προπόνηση που έκανε στις ΗΠΑ και υποβλήθηκε σε εγχείρηση, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει όλη την προετοιμασία των «πρασίνων».

Φυσικά πρόκειται για μεγάλο πλήγμα, μιας και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα πόνταρε πολλά πάνω του, αλλά ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει χτίσει ένα σύνολο στο οποίο μπορεί να βασιστεί, για το διάστημα που ο Ναν θα μείνει εκτός.

Θυμίζουμε πως οι «πράσινοι» έχουν ήδη αποκτήσει τους Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, ενώ στο ρόστερ παρέμειναν οι Κώστας Σλούκας, Τζέριαν Γκραντ και επέστρεψε ο Δημήτρης Μωραΐτης, όσον αφορά την περιφέρεια.

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Με τον Ναν να αποτελεί φυσικά τον αρχισκόρερ του Παναθηναϊκού AKTOR την περασμένη σεζόν, έχοντας 18.3 πόντους στην EuroLeague, 2.7 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ σε περίπου 30 λεπτά που πατούσε παρκέ.

Το μήνυμα του Παναθηναϊκού AKTOR στον Κέντρικ Ναν

«GET WELL SOON, KENDRICK

Ο Κέντρικ Ναν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεών του στις ΗΠΑ και άμεσα, την Τετάρτη (19/8) υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής.

Ευχόμαστε στον αθλητή μας ταχεία ανάρρωση».