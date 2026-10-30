Σοκ με Μοντέρο στον Ολυμπιακό -Χειρουργήθηκε και μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για 6 μήνες - iefimerida.gr

Σοκ στις τάξεις του Ολυμπιακού με τον Γιαν Μοντέρο, αφού ο Δομινικανός γκαρντ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θα μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για 6 μήνες.

Τα προβλήματα συνεχίζουν να «χτυπούν» τον Ολυμπιακό. Το πιο πρόσφατο σοκ ακούει στο όνομα Γιαν Μοντέρο, με τον Δομινικανό να περνά την πόρτα του χειρουργείου και να μένει εκτός για τους επόμενους έξι μήνες.

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Χειρουργήθηκε ο Μοντέρο και μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για 6 μήνες

Σοκαριστική ήταν η εξέλιξη με τον τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο για τον Ολυμπιακό λίγες ώρες μόνο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Αρμάνι Μιλάνο για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού πέρασε την πόρτα του χειρουργείου την Παρασκευή (30/10), σε μια διαδικασία που πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με σκοπό την αντιμετώπιση της ζημιάς στον μηνίσκο του αριστερού γονάτου του. Η εξέλιξη, πάντως, ήταν διαφορετική από εκείνη που αρχικά αναμενόταν, καθώς η σοβαρότητα του τραυματισμού ξεπέρασε τις πρώτες εκτιμήσεις, αφού η κατάσταση αποδείχθηκε πιο σύνθετη.