Σοκ με 33χρονο που βρέθηκε νεκρός στο γήπεδο της Τσάρλτον - iefimerida.gr

Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός 33χρονου, του οποίου του πτώμα βρέθηκε στο γήπεδο της Τσάρλτον.

Δεν πέρασαν παρά μονάχα λίγα 24ωρα από τη σέντρα στην Championship. Η Τσάρλτον επικράτησε 2-1 της Ντέρμπι Κάουντι στο «Valley Stadium», αλλά λίγες ημέρες αργότερα, στο συγκεκριμένο γήπεδο βρέθηκε νεκρός ένας 33χρονος.

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Ένα ασθενοφόρο έφτασε στο γήπεδο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, με τις συνθήκες της τραγωδίας να μην είναι ακόμα γνωστές και τις αρχές να ξεκινούν έρευνα.

Με την Τσάρλτον να προχωρά σε ανακοίνωση, όπου εξέφρασε τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του 33χρονου, που άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ανακοίνωση της Τσάρλτον για τον 33χρονο που βρέθηκε νεκρός στο γήπεδό της

«Απαντες στην Τσάρλτον θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του αποθανόντος, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή.

Ο σύλλογος συνεχίζει να βοηθάει τις αρχές στην έρευνα και ζητά να υπάρξει σεβασμός στην ιδιωτικότητα των όσων έχουν πληγεί από αυτό το τραγικό συμβάν».