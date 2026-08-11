 Σλοβενία - Ελλάδα 78-83: Παλικαρίσια «γαλανόλευκη» επικράτηση και πρόκριση στους «8» του Eurobasket Κ16 - iefimerida.gr
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Σλοβενία - Ελλάδα 78-83: Παλικαρίσια «γαλανόλευκη» επικράτηση και πρόκριση στους «8» του Eurobasket Κ16

Ο Γιώργος Μοναμά πανηγυρίζει στην αναμέτρηση Σλοβενία - Ελλάδα
Ο Γιώργος Μοναμά πανηγυρίζει στην αναμέτρηση Σλοβενία - Ελλάδα / Φωτογραφία / FIBA
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Η Εθνική Παίδων επικράτησε στο ματς-θρίλερ κόντρα στην Σλοβενία με 83-78 και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Eurobasket Κ16.

Οι πιτσιρικάδες της Ελλάδας τα κατάφεραν! Η εθνική παίδων επικράτησε της Σλοβενίας με 83-78 σε ένα παιχνίδι πραγματικό... θρίλερ και πήρε το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του Eurobasket Κ16, όπου θα αντιμετωπίσουν την Λετονία.

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Οι παίκτες του Δημήτρη Μισιακού κοίταξαν στα μάτια τους Σλοβένους, άντεξαν στην πίεση που τους ασκήθηκε σε ένα παιχνίδι για... γερά νεύρα και πήραν την πρόκριση στις οχτώ καλύτερες ομάδες Κ16 της Ευρώπης. Επόμενος αντίπαλος της «γαλανόλευκης» είναι η Λετονία, με μοναδικό στόχο την τετράδα της διοργάνωσης.

Ποιοι ξεχώρισαν στην νίκη της Εθνικής Παίδων κόντρα στην Σλοβενία

Αυτός που ηγήθηκε για την Ελλάδα, ήταν ο Θανάσης Σπανούλης. Ο γιος του «Kill Bill» είχε... γεμάτη στατιστική, καθώς έκανε double-double, με 16 πόντους και δέκα ριμπάουντ. Από κοντά ο Ιωάννης Σπανού, με 12 πόντους και εννιά ριμπάουντ. Επιθετικές «λύσεις» έδωσε και ο Γιώργος Μοναμά, πετυχαίνοντας 16 πόντους.

Για την Σλοβενία, δεν ήταν αρκετή η εμφάνιση του Τομπάιας Μπλάζιτς, ο οποίος πέτυχε 16 πόντους και είχε έξι ριμπάουντ. Double-double πραγματοποίησε ο Τιμ Χέγκιτς, με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ.

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