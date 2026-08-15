Σκιά στην πιο ευτυχισμένη στιγμή του Ρονάλντο - Γιατί δεν πήγε στον γάμο η μητέρα του - iefimerida.gr

Ο γάμος του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Χεορχίνα Ροντρίγκες μπορεί να έγινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως μια σημαντική απουσία δεν πέρασε απαρατήρητη.



Η πολυαναμενόμενη ένωση του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε σε αυστηρά ιδιωτικό κύκλο, με τα παιδιά τους και μόλις τέσσερις μάρτυρες, την ώρα που μέλη της οικογένειας του Πορτογάλου σταρ δεν βρέθηκαν στην τελετή.



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