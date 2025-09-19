Σκάνδαλο με την κληρονομιά του Ντιέγκο Μαραντόνα -Πώς οι αδερφές του διώκονται για απάτη - iefimerida.gr

Τρεις στενοί άνθρωποι του Ντιέγκο Μαραντόνα βρέθηκαν στο στόχαστρο της δικαιοσύνης.

Την Πέμπτη (18/9), δικαστήριο της Αργεντινής διέταξε την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων δύο αδελφών και του δικηγόρου του αστέρα του ποδοσφαίρου που πέθανε το 2020, καθώς και τριών άλλων ατόμων, για φερόμενη δόλια διαχείριση της επωνυμίας «Μαραντόνα».



