Champions League: Η Σίτι πήρε το τρίποντο κόντρα στη Νάπολι των 10 παικτών -Νίκες για Μπάρτσα, Σπόρτινγκ και Άιντραχτ - iefimerida.gr

Θεαματικά έπεσε η αυλαία της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League.

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχτηκε τη Νάπολι στο Έτιχαντ, με την πρωταθλήτρια της Serie A να μένει από το 21ο λεπτό με 10 παίκτες μετά την κόκκινη στον Ντι Λορέντσο.

Στο 25' ο Ράιντερς έκανε τη σέντρα, ο Χάαλαντ πήρε την κεφαλιά, αλλά αστόχησε.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα συνέχισε να πιέζει, όμως ο Μίλινκοβιτς Σάβιτς είπε «όχι», πρώτα στο σουτ του Ρόδρι από την άκρη της περιοχής στο 38' και έπειτα στην κεφαλιά του Ο' Ράιλι, ενώ στο 45', ο Ράιντερς απείλησε την αντίπαλη εστία με κεφαλιά, η μπάλα όμως πέρασε πάνω από το τέρμα.



Με ευκαιρία από τον Φόντεν ξεκίνησε το δεύτερο μέρος για τους «πολίτες», αλλά το σουτ κατέληξε εκτός εστίας. Το γκολ που έψαχνε τόσο η Σίτι ήρθε στο 56', όταν ο Φόντεν έκανε μία εξαιρετική ψηλή πάσα για τον Χάαλανυ και ο Νορβηγός με κεφαλιά άνοιξε το σκορ στο Έτιχαντ.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα στο 65' διπλασίασε τα τέρματά της με τον Ντοκού, με τον 23χρονο να προσπερνάει τον Μποκέμα και να κάνει το πλασέ για το 2-0.

Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα

Στο Σεντ Τζέιμς Παρκ η Νιούκαστλ φιλοξένησε την Μπαρτσελόνα, με την πρώτη καλή στιγμή να έρχεται στο 5ο λεπτό από πλευράς γηπεδούχων. Ο Ελάνγκα έκανε το γύρισμα, ο Γκόρντον όμως δεν βρήκε καλά την μπάλα και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του.

Στο 24' ο Ελάνγκα έκανε τη σέντρα, ο Μπαρνς πήρε τη μπάλα, έκανε ένα δυνατό σουτ αλλά ο Γκαρθία δεν του επέτρεψε να τον νικήσει. Αν και η Νιούκαστλ συνέχισε την πίεση, οι Καταλανοί κατάφεραν να ανακτήσουν την κατοχή και οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με 0-0.

Η Νιούκαστλ απείλησε στο 54' , όταν ο Τονάλι επιχείρησε ένα σουτ από την άκρη της περιοχής, αλλά ο Γκαρσία ήταν σε ετοιμότητα. Η Μπαρτσελόνα δεν άργησε να απαντήσει, καθώς τέσσερα λεπτά μετά, ο Κουντέ έβγαλε τη σέντρα από δεξιά και ο Ράσφορντ πήρε την κεφαλιά για το 0-1.

Ο Άγγλος επιθετικός «πάτησε γκάζι» και με ένα υπέροχο γκολ έξω από την περιοχή 67' πέτυχε και δεύτερο γκολ για την Μπαρτσελόνα.

Στο 90ο λεπτό η Νιούκαστλ μείωσε με τον Γκόρντον που βρέθηκε μέσα στην περιοχή, πλάσαρε με το αριστερό γράφοντας το 1-2, ωστόσο παρά τα οκτώ λεπτά των καθυστερήσεων, οι Άγγλοι δεν κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή.

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Καϊράτ Αλμάτι

Η ομάδα από το Καζακστάν ταξίδεψε μέχρι τη Λισαβόνα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Σπόρτινγκ κέρδισε πέναλτι στο 20', όταν ο Μρίνσκι έριξε κάτω τον Σουάρες, ο Χιούλμαντ εκτέλεσε αλλά αστόχησε και έχασε την ευκαιρία για το 1-0.

Οι Πορτογάλοι όμως βρήκαν το γκολ στο 44' με το απίθανο σουτ του Τρινκάο έξω από την περιοχή, ο οποίος έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου.

Απανωτά ήταν τα χτυπήματα στο δεύτερο μέρος για την Καϊράτ. Στο 65' ο Τρινκάο πέτυχε το δεύτερο γκολ, στο 67' ο Άλισον Σάντος έγραψε το 3-0 και μέσα σε ένα λεπτό ο Γκέντα με μία όμορφη ατομική ενέργεια έκανε το 4-0.

Στο 86', οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν το πρώτο τους γκολ στο Champions League με το φοβερό σουτ του Σάντος και το ματς έληξε με 4-1.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης -Γαλατασαράι

H Άιντραχτ υποδέχτηκε την πρωταθλήτρια Τουρκίας, η οποία χρειάστηκε 8 λεπτά για να ανοίξει το σκορ στην Φρανκφούρτη.

Μία σειρά λαθών της άμυνας των Γερμανών, επέτρεψαν στον Αγκούν να κάνει το 0-1, ωστόσο μετά από αρκετή ώρα και στο 37', η Άιντραχτ απάντησε με τον Ντόαν και έφερε το ματς στα ίσα.

Στο 45+2' οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή. O Μπούρκαρντ έβγαλε τη σέντρα από δεξία, η μπάλα βρήκε τον Ουζούν ο οποίος έκανε ωραία το γύρισμα και το 2-1, ενώ τρία λεπτά αργότερα, ο Σαϊμπί με υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ έγραψε το 3-1 για την Άιντραχτ.

Συνέχισε από εκεί που το άφησε η Άιντραχτ και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 66΄ο Μπράουν έδωσε στον Μπούρκαρτ ο οποίος νίκησε τον Τσακίρ για το 4-1, ενώ το πάρτι συνεχίστηκε και στο 75', με τον Κνάουφ να διαμορφώνει και το τελικό 5-1.