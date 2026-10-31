Τι είπε ο Μπαρτζώκας για το σοκ με Μοντέρο και τον Ντόρσεϊ - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στον σοβαρό τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο, ενώ τοποθετήθηκε και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Αρμάνι Μιλάνο με 84-78 για την 9η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο το μυαλό όλων στους «ερυθρόλευκους» βρίσκεται στον Γιαν Μοντέρο και το σοβαρό τραυματισμό του.

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Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε δηλώσεις για την απόδοση της ομάδας του, ενώ έκανε και το σχόλιο του για τα νέα με τον Δομινικανό γκαρντ.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού

«Ευχαριστούμε τον κόσμο αλλά και τους παίκτες μας. Κανένας δεν πρέπει να υποτιμά την EuroLeague. Μια «διπλή» εβδομάδα μας δίνει λίγο χρόνο να αναρρώσουμε και να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι. Πρέπει να δώσω τα εύσημα στους παίκτες μας».

Η τοποθέτηση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον Γιαν Μοντέρο

«Μας λείπει λίγη ποιότητα, είναι έξω οι Μοντέρο, Φουρνιέ, ο νέος μας παίκτης, ο Ντόρσεϊ, ο Μιλουτίνοφ δεν ήταν έτοιμος. Όταν σου λείπει ταλέντο πρέπει να ανεβάσεις τα υπόλοιπα, τα hustle plays, τα ριμπάουντ, πρέπει να κινήσε, να μοιράζεσαι την μπάλα. Σήμερα δεν είχαμε πολλές ασίστ. Τα νέα που ακούσαμε για τον Μοντέρο είναι τραγικά για εμάς. Είναι μέρος της ζωής μας οι τραυματισμοί αλλά το μάθαμε μια ώρα πριν το ματς. Ξέρω ότι όλοι είναι σκεπτικοί».

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﻿«Παίζουμε τόσα πολλά ματς, ακόμα και εδώ δεν είναι η δική μας έδρα. Μεγάλος σεβασμός για όσους έρχονται να μας υποστηρίξουν. Είναι δύσκολο κομμάτι της σεζόν αυτό. Είμαστε δεύτεροι, κάθε νίκη μετράει».

Το σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον Τάιλερ Ντόρσει

«Εννοείται να γυρίσει νωρίτερα; Ο Τάιλερ ήταν σημαντικός, πέρυσι βοήθησε την ομάδα. Δεν έχω κρατήσει σε κανέναν κακία, προκειμένου να κερδίσει ο Ολυμπιακός μπορώ να κάνω τα πάντα σ’ έναν ηθικό επίπεδο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που όλοι θέλουν να είναι. Εγώ αν ήμουν μπασκετμπολίστας θα ήθελα να είμαι σε αυτή την ομάδα. Οι παίκτες είναι και παιδιά, όσοι φοράνε σορτσάκι είναι παιδιά. Πολλές φορές οι εγωισμοί, ο περίγυρός μας δημιουργεί θέματα. Όποιος θέλει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό εγώ είμαι πάντα ανοικτός να τον αφήσω να το κάνει με μεγάλη χαρά».