Σέριγχαμ για Κωστούλα: «Θα ήθελα να δω την Γιουνάιτεντ να τον αποκτά τον Ιανουάριο -Είναι το επόμενο μεγάλο ταλέντο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο» - iefimerida.gr

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τέντι Σέριγχαμ αποθέωσε τον Χαράλαμπο Κωστούλα που έχει «τρελάνει» την Premier League δηλώνοντας ότι θέλει να τον δει στους «κόκκινους διαβόλους».

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας έχει καταφέρει να στρέψει πάνω του τα βλέμματα στην Premier League, με τις εμφανίσεις του στη Μπράιτον να προκαλούν τον θαυμασμό ακόμη και σπουδαίων προσωπικοτήτων του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ανάμεσά τους και ο παλαίμαχος παίκτης και θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τέντι Σέριγχαμ!

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Ο Κωστούλας έχει εντυπωσιάσει την Premier League

Η παρουσία του Μπάμπη Κωστούλα στη Μπράιτον εξελίσσεται σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες της φετινής Premier League. Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός έχει προσαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις του αγγλικού πρωταθλήματος και έχει... τιμωρήσει τα δίχτυα μεγάλων δυνάμεων όπως της Άρσεναλ και της Γιουνάιτεντ.

Με απολογισμό πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε 13 συμμετοχές, ο διεθνής φορ έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά του, συμβάλλοντας στην εντυπωσιακή πορεία των «γλάρων». Οι εμφανίσεις του δεν περνούν απαρατήρητες, με το όνομά του να κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερη αναγνώριση στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Ο Τέντι Σέριγχαμ τον θέλει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ιδιαίτερα εγκωμιαστικά ήταν τα σχόλια του Τέντι Σέριγχαμ για τον Έλληνα άσο. Ο άλλοτε σπουδαίος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μιλώντας στη «Metro», ξεχώρισε τον Κωστούλα ως μία από τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα ήθελε να δει με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων».

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Μάλιστα, δεν περιορίστηκε απλώς στην αποθέωση των αγωνιστικών του χαρακτηριστικών, αλλά προέτρεψε τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ να κινηθεί για την απόκτησή του στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

«Υπάρχει ένας παίκτης που θα ήθελα να δω τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αποκτά τον Ιανουάριο και αυτός είναι ο Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον, Χαράλαμπος Κωστούλας. Τι παίκτης είναι αυτός! Τον λατρεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Σέριγχαμ στάθηκε στην ενέργεια, την αντίληψη και την ποιότητα που διαθέτει ο νεαρός φορ, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πολύ καλά τη θέση του, συμμετέχει ουσιαστικά στο παιχνίδι της ομάδας και έχει εξαιρετική επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα.

«Θα είναι η επόμενη μεγάλη μεταγραφή - Πρέπει να κινηθούν γρήγορα»

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής των «κόκκινων διαβόλων» το πήγε ένα... βήμα παραπάνω, εκτιμώντας πως ο Κωστούλας έχει όλα τα εφόδια για να εξελιχθεί σε μία από τις ακριβότερες μεταγραφές των επόμενων ετών.

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Παράλληλα, προειδοποίησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πως δεν έχει την πολυτέλεια να καθυστερήσει, καθώς θεωρεί πιθανό να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και άλλοι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, με την Άρσεναλ να αποτελεί μία από τις ομάδες που θα μπορούσαν να μπουν δυναμικά στη διεκδίκησή του.

«Πιστεύω ότι θα είναι ο επόμενος επιθετικός που θα πάρει μεταγραφή για ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Θα εκπλαγώ αν η Άρσεναλ δεν κινηθεί για την απόκτησή του πριν προλάβει η Γιουνάιτεντ. Γι' αυτό πρέπει να δράσουν γρήγορα», τόνισε.

«Είναι το επόμενο μεγάλο ταλέντο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου»

Κλείνοντας, ο Σέριγχαμ χαρακτήρισε τον Κωστούλα ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, επισημαίνοντας πως, παρά το νεαρό της ηλικίας του, διαθέτει την απαραίτητη σωματοδομή, αλλά και την αυτοπεποίθηση για να ανταποκριθεί στις υψηλότερες απαιτήσεις.

«Είναι το επόμενο μεγάλο ταλέντο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και πρέπει οπωσδήποτε να τον αποκτήσουν για να ηγηθεί της επίθεσης. Ξέρω ότι είναι ακόμα πολύ νέος, αλλά διαθέτει την κατάλληλη σωματοδομή και είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με μεγάλη αυτοπεποίθηση και δείχνει πραγματικά φανταστικός».