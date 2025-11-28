Serie A: Πάρτι της Κόμο με σκόρερ τον Δουβίκα απέναντι στην Σασουόλο - iefimerida.gr

Η φετινή Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας και του Τάσου Δουβίκα εξακολουθεί να «τρελαίνει» κόσμο στη Serie A, συνεχίζοντας την αήττητη πορεία της απ' το περασμένο... καλοκαίρι (τελευταία ήττα στις 30/8 απ' την Μπολόνια με 1-0).

Τελευταίο «θύμα» της η Σασουόλο την οποία νίκησε εύκολα με 2-0 στο "Stadio Guiuseppe Sinigaglia" στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής σταθεροποιώντας τη θέση της στα ευρωπαϊκά «εισιτήρια».

Πρωταγωνιστής για την Κόμο ήταν ξανά ο Δουβίκας, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, σημειώνοντας το 6ο εφετινό του τέρμα σε 15 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Την τελική «πινελιά» που «σφράγισε» τη νίκη των γηπεδούχων σημείωσε στο 53' ο Μορένο έπειτα από ασίστ του Παζ. Η Κόμο μετράει πλέον 5 νίκες και 6 ισοπαλίες στα τελευταία 11 παιχνίδια της στη Serie A.