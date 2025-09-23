Serie A: Μόνη στο ρετιρέ η Νάπολι, νίκησε δύσκολα 3-2 την ουραγό Πίζα - iefimerida.gr

Η πρωταθλήτρια Νάπολι εκμεταλλεύτηκε την πρώτη απώλεια της Γιουβέντους στην εφετινή Serie A (1-1 με τη Βερόνα) και με τη δύσκολη νίκη επί της ουραγού Πίζα (3-2) σκαρφάλωσε στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής μετά από τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της νέας περιόδου.

Η «νεοφώτιστη» αποδείχθηκε «σκληρό καρύδι», καθώς ισοφάρισε λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα το γρήγορο γκολ του Ντιμάρκο (14'), με το πέναλτι του Νζολά. Ωστόσο, ο Σπινατσόλα στο 73' και ο Λούκα στο 82' «αποκατέστησαν την τάξη» και η ομάδα του Αντόνιο Κόντε έκανε το 4 στα 4, παρότι οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 90' με τον Λοράν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Λέτσε-Κάλιαρι 1-2

(5΄ Γκάμπριελ - 33΄, 71΄ πεν. Μπελότι)

Μπολόνια-Τζένοα 2-1

(73΄ Κάστρο, 90΄+9 πεν. Ορσολίνι - 63΄ Έλερτσον)

Βερόνα-Γιουβέντους 1-1

(44΄ πεν. Όρμπαν - 19΄ Κονσεϊσάο)

Ουντινέζε-Μίλαν 0-3

(40΄, 53΄ Πούλισικ, 46΄ Φοφανά)

Λάτσιο-Ρόμα 0-1

(38΄ Πελεγκρίνι)

Τορίνο-Αταλάντα 0-3

(30΄, 38΄ Κρστόβιτς, 34΄ Σουλεμανά)

Κρεμονέζε-Πάρμα 0-0

Φιορεντίνα-Κόμο 1-2

(6΄ Μαντραγκόρα - 65΄ Κεμπφ, 90+4΄ Αντάι)

Ίντερ-Σασουόλο 2-1

(14' Ντιμάρκο, 81΄ αυτ. Μουχαρέμοβιτς - 84΄ Σεντίρα)

Νάπολι-Πίζα 3-2

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(39' Γκίλμουρ, 73' Σπινατσόλα, 82' Λούκα - 59' πέν. Νζολά, 90' Λοράν)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Νάπολι 12

Γιουβέντους 10

Μίλαν 9

Ρόμα 9

Αταλάντα 8

Κρεμονέζε 8

Κάλιαρι 7

Κόμο 7

Ουντινέζε 7

Ίντερ 6

Μπολόνια 6

Τορίνο 4

Σασουόλο 3

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λάτσιο 3

Βερόνα 3

Τζένοα 2

Φιορεντίνα 2

Πάρμα 2

Πίζα 1

Λέτσε 1