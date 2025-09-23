Serie A: Μόνη στο ρετιρέ η Νάπολι, νίκησε δύσκολα 3-2 την ουραγό Πίζα - iefimerida.gr

Η πρωταθλήτρια Νάπολι εκμεταλλεύτηκε την πρώτη απώλεια της Γιουβέντους στην εφετινή Serie A (1-1 με τη Βερόνα) και με τη δύσκολη νίκη επί της ουραγού Πίζα (3-2) σκαρφάλωσε στο «ρετιρέ» της βαθμολογίας απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής μετά από τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της νέας περιόδου.
Η «νεοφώτιστη» αποδείχθηκε «σκληρό καρύδι», καθώς ισοφάρισε λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα το γρήγορο γκολ του Ντιμάρκο (14'), με το πέναλτι του Νζολά. Ωστόσο, ο Σπινατσόλα στο 73' και ο Λούκα στο 82' «αποκατέστησαν την τάξη» και η ομάδα του Αντόνιο Κόντε έκανε το 4 στα 4, παρότι οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 90' με τον Λοράν.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Λέτσε-Κάλιαρι 1-2
(5΄ Γκάμπριελ - 33΄, 71΄ πεν. Μπελότι)
Μπολόνια-Τζένοα 2-1
(73΄ Κάστρο, 90΄+9 πεν. Ορσολίνι - 63΄ Έλερτσον)
Βερόνα-Γιουβέντους 1-1
(44΄ πεν. Όρμπαν - 19΄ Κονσεϊσάο)
Ουντινέζε-Μίλαν 0-3
(40΄, 53΄ Πούλισικ, 46΄ Φοφανά)
Λάτσιο-Ρόμα 0-1
(38΄ Πελεγκρίνι)
Τορίνο-Αταλάντα 0-3
(30΄, 38΄ Κρστόβιτς, 34΄ Σουλεμανά)
Κρεμονέζε-Πάρμα 0-0
Φιορεντίνα-Κόμο 1-2
(6΄ Μαντραγκόρα - 65΄ Κεμπφ, 90+4΄ Αντάι)
Ίντερ-Σασουόλο 2-1
(14' Ντιμάρκο, 81΄ αυτ. Μουχαρέμοβιτς - 84΄ Σεντίρα)
Νάπολι-Πίζα 3-2
(39' Γκίλμουρ, 73' Σπινατσόλα, 82' Λούκα - 59' πέν. Νζολά, 90' Λοράν)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Νάπολι 12
Γιουβέντους 10
Μίλαν 9
Ρόμα 9
Αταλάντα 8
Κρεμονέζε 8
Κάλιαρι 7
Κόμο 7
Ουντινέζε 7
Ίντερ 6
Μπολόνια 6
Τορίνο 4
Σασουόλο 3
Λάτσιο 3
Βερόνα 3
Τζένοα 2
Φιορεντίνα 2
Πάρμα 2
Πίζα 1
Λέτσε 1