Serie A: Καλπάζει στην κορυφή η «εξάστερη» Λάτσιο του Μανδά -«Λύγισε» στο φινάλε την Κάλιαρι με βασικό Κουλιεράκη η Ρόμα [βίντεο] - iefimerida.gr

Με την επίθεσή της να... πετάει φωτιές, η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά υπέταξε με 6-2 την Σασουόλο εκτός έδρας και συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της Serie A.

Την απίστευτη πορεία της στην φετινή Serie A συνεχίζει η Λάτσιο. Η ομάδα του Χρήστου Μανδά ήταν καταιγιστική στην επίθεση και «ισοπέδωσε» την Σασουόλο με 6-2 εκτός έδρας, συνεχίζοντας να φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας!

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Ο Τέιλορ άνοιξε το σκορ μόλις στο δεύτερο λεπτό, με τον Θόρστβεντ να απαντάει άμεσα και να φέρνει το παιχνίδι σε ισορροπία στο 7'. Ωστόσο, οι «λατσιάλι» έδειξαν πως δεν... αστειεύονται, με τον Ίσακσεν να δίνει εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του στο 13' και τον Φλοριάνι να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ μετά από ένα λεπτό.

Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 31', όταν ο Θόρστβεντ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 2-3 με τον Εσπόζιτο στο 43ο λεπτό.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, οι φιλοξενούμενοι επανέφεραν την τάξη, με τον Τζακάνι να κάνει το 2-4. Με δύο γκολ του Νόσλιν στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα της Ρώμης πέρασε με το εμφατικό 6-2 από την έδρα της Σασουόλο, συνεχίζοντας απτόητη την φετινή της πορεία.

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Γλίτωσε στο τέλος το «έμφραγμα» η Ρόμα του βασικού Κουλιεράκη

Με τον Κουλιεράκη να αγωνίζεται βασικός, η Ρόμα πέτυχε ακόμη μία νίκη στην φετινή Serie A. Έστω και αν, αυτή τη φορά, χρειάστηκε να... ιδρώσει, αφού ο Ενζόλα έκανε το 0-1 για την Κάλιαρι με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 10'.

Με τα γκολ των Λούλι και Πιζίλι στο 15' και το 21' αντίστοιχα, οι γηπεδούχοι έφεραν... τούμπα το παιχνίδι, πριν οι φιλοξενούμενοι φέρουν και πάλι στα ίσα το παιχνίδι, με το γκολ του Μαλντίνι στο 81'.

Η ομάδα του Γκασπερίνι έβγαλε άμεσα αντίδραση και με τα γκολ των Μόρα και Μάλεν στο 85' και το 87' επικράτησε με 4-2, πανηγυρίζοντας ακόμα ένα «τρίποντο» στο φετινό πρωτάθλημα.

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Το «γύρισε» στο φινάλε η Κόμο του Δουβίκα

Η Κόμο τα βρήκε... σκούρα στην έδρα της Τορίνο, όμως κατάφερε να φύγει με τη νίκη. Με τον Δουβίκα να αγωνίζεται βασικός και να έχει ακυρωθέν γκολ, η ομάδα του Φάμπρεγκας είδε τους γηπεδούχους να προηγούνται με τον Τσε Άνταμς στο 24ο λεπτό.

Η Κόμο προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, με την υπεροχή τους να αποφέρει τελικά καρπούς στο 81ο λεπτό, όταν ο Ραμόν με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1. Έξι λεπτά αργότερα ήρθε η ολική ανατροπή, με τον Νίκο Παζ να σκοράρει για το 1-2.

Το «κερασάκι στην τούρτα» μπήκε από τον Μπατουρίνα, ο οποίος στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 1-3 και «σφράγισε» τη νίκη για την ομάδα του.