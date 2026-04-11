Serie A: Η Μίλαν «αποχαιρέτησε» τον τίτλο με βαριά εντός έδρας ήττα από την Ουντινέζε (0-3) - iefimerida.gr

Η «αδιάφορη» βαθμολογικά, Ουντινέζε, έθεσε οριστικά εκτός τίτλου τη Μίλαν, μετά το εμφατικό διπλό με 3-0 στο «Σαν Σίρο», για την 32η αγωνιστική της Serie A.

Οι «ροσονέρι» από τις 8/3 όταν και πανηγύρισαν επί της Ίντερ στο μεγάλο ντέρμπι του Μιλάνου, συμπλήρωσαν 3 ήττες στην τελευταία τετράδα αγώνων, γεγονός που δεν τους επιτρέπει ούτε κι εφέτος να διεκδικήσουν με αξιώσεις την επιστροφή τους στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος.

Τεράστια βαθμολογικής σημασίας νίκη πέτυχε νωρίτερα η Κάλιαρι επί της Κρεμονέζε (1-0) στο ντέρμπι... παραμονής, ενώ η Βερόνα μετά την ήττα της από την Τορίνο (2-1) έχει, πια, μόνο μαθηματικές ελπίδες για να παραμείνει στη Serie A.

