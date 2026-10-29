Serie A: Εντός έδρας ήττα-σοκ για τη Μίλαν από την Μπολόνια -Πέρασε από την Βενετία με... αυτογκόλ η Ίντερ [βίντεο] - iefimerida.gr

«Εφιαλτική» βραδιά είχε η Μίλαν στο «Σαν Σίρο», με τους «Ροσονέρι» να γνωρίζουν την ήττα με 4-2 από την Μπολόνια για την 9η αγωνιστική της Serie A.

Μετά από πέντε νίκες και τρεις ισοπαλίες, η Μίλαν υπέστη την πρώτη της ήττα στην φετινή Serie A. Στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής, η ομάδα του Ρουμπέν Αμορίμ υποδέχθηκαν την Μπολόνια, η οποία με απίθανη ανατροπή πέρασε με το εμφατικό 4-2 από το «Σαν Σίρο».

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Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ νωρίς, με τον Μπανγκουλά να σκοράρει στο όγδοο λεπτό για το 0-1. Η απάντηση της Μίλαν ήταν άμεση, με τον Αλφατζό Σισέ να ισοφαρίζει στο 14' και να σκοράρει ξανά στο 27', κάνοντας το 2-1.

Όσα, όμως, διαδραματίστηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, αποτέλεσαν... εφιάλτη για τους «Ροσονέρι». Στο 60' ο Μπαρτεσάγκι έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, με τον Εμπανγκουλά να σκοράρει ξανά δύο λεπτά μετά, ολοκληρώνοντας ακόμη μία ανατροπή στο παιχνίδι.

Το... κερασάκι στην τούρτα έβαλε και πάλι ο Εμπανγκουλά, ο οποίος ολοκλήρωσε το χατ-τρικ και διαμόρφωσε το τελικό 2-4 υπέρ της ομάδας του.

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«Διπλό» για την Ίντερ με αυτογκόλ- Ήττα για την Γιουβέντους

Στην Βενετία, η Ίντερ πέτυχε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της στην Serie A, αφού υπέταξε με 2-0 την Βενέτσια, χάρη στα αυτογκόλ των Μορένο και Χαλχάλ.

Στην Γένοβα, η Γιουβέντους ήταν ξανά κατώτερη των περιστάσεων και ηττήθηκε εύκολα με 2-0 από την Τζένοα, με αποτέλεσμα να μείνει 11 πόντους μακριά από την κορυφή του πρωταθλήματος.

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«Ξέσπασμα» της Νάπολι με τέσσερα γκολ

Από την μεριά της, η Νάπολι επέστρεψε στις επιτυχίες, καθώς «ισοπέδωσε» την Μόντσα με 4-1 εκτός έδρας. Χόιλουντ, Πολιτάνο, Μαρίν και Ντε Μπρόινε πέτυχαν τα γκολ για τους «Παρτενοπέι», οι οποίοι έφτασαν τους 14 βαθμούς και «σκαρφάλωσαν» στην έβδομη θέση.