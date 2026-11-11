Σερβία-Ελλάδα 84-74: Γύρισε από το -16 όμως το κακό ξεκίνημα της κόστισε - Πρεμιέρα... με το αριστερό στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027 [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Εθνική Γυναικών δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σερβίας στο Βελιγράδι (84-74), πληρώνοντας τα αμυντικά της κενά στην πρεμιέρα των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2027.

Με το αριστερό ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη δεύτερη προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2027 η Εθνική Μπάσκετ Γυναικών, γνωρίζοντας την ήττα από τη Σερβία στο Βελιγράδι, στο ντεμπούτο της Στέλλας Καλτσίδου στον πάγκο της «γαλανόλευκης».

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Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλήρωσε την αδυναμία του να ελέγξει τα αμυντικά ριμπάουντ, προσφέροντας αρκετές δεύτερες επιθέσεις στις Σέρβες, ενώ αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα και στην επιθετική του λειτουργία. Παρά την προσπάθεια να επιστρέψει στο παιχνίδι μετά το -16 του πρώτου ημιχρόνου, η Ελλάδα δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα.

Η Μάσα Γιάνκοβιτς ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια για τη Σερβία, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 28 πόντους και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή της Άντζελα Ντούγκαλιτς με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ, αλλά και της Ιβάνα Ράκα με 10 πόντους και 3 ριμπάουντ. Από πλευράς Εθνικής Ελλάδας, ξεχώρισε η Ρόμπιν Παρκς, η οποία πραγματοποίησε γεμάτη εμφάνιση με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 32 λεπτά συμμετοχής, έχοντας σημαντική βοήθεια από τη Μαριέλλα Φασούλα, που πρόσθεσε 16 πόντους και 6 ριμπάουντ, και την Άρτεμις Σπανού, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Η Σερβία "χτύπησε" τις αδυναμίες της Εθνικής, που έβγαλε αντίδραση πριν από την ανάπαυλα



Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε... νωθρά (τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι) το παιχνίδι απέναντι στη Σερβία, με τις φιλοξενούμενες να παίρνουν αρκετές δεύτερες ευκαιρίες από επιθετικά ριμπάουντ. Παρά τις αδυναμίες σε αυτό το κομμάτι, η ομάδα της Καλτσίδου ήταν στα ίσα με τις Σέρβες στα πρώτα πέντε λεπτά του αγώνα (10-10), με ωραία τελειώματα κοντά στο καλάθι. Η Γιάνκοβιτς ήταν η παίκτρια που στη συνέχεια... πλήγωσε την Εθνική μας ομάδα, δίνοντας στην ομάδα της αέρα 9 πόντων (23-14).

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Η εικόνα, όχι μόνο δε βελτιώθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά το αντίθετο. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Σερβίας κατάφερε μέσα σε πέντε λεπτά να ανεβάσει τη διαφορά στο +16 (34-18 στο 15'), με την «γαλανόλευκη» να μην βρίσκει ρυθμό στην επίθεση και να αδυνατεί να ακολουθήσει στο ρυθμό των αντιπάλων. Η ομάδα της Καλτσίδου κατάφερε να βγάλει αντίδραση και πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο κατάφερε να ρίξει την διαφορά σε μονοψήφιο νούμερο (40-31).

Η Εθνική το πάλεψε, αλλά λύγισε από τις ανώτερες Σέρβες

Ίδια η εικόνα και στην τρίτη περίοδο με την Παρκς να είναι αυτή που ξεχώριζε από πλευράς Εθνικής, με τις Σέρβες και πάλι να διατηρούν διψήφιες διαφορές, αλλά την Ελλάδα να ρίχνει ξανά την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (51-42 στο 25'). Οι Ελληνίδες παίκτριες ανέβασαν την απόδοσή τους, έπαιξαν καλύτερη άμυνα και με την διαφορά του τρίτου δεκαλέπτου στο +8 (59-51), τα πάντα ήταν ανοιχτά για την τέταρτη και τελευταία περίοδο.

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Με την Χριστινάκη να το παίρνει... πάνω της και την Σερβία να έχει νεκρά διαστήματα στην επίθεση, η Εθνική μας ομάδα, επτά λεπτά πριν το φινάλε της αναμέτρησης, με την Παρκς να έχει ήδη 21 πόντους έκανε το ματς... υπόθεση 6 πόντων (64-58).

Η Εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή, η Σερβία έδειξε ψυχραιμία στην «γαλανόλευκη» αντεπίθεση και γνώρισε την ήττα στην πρεμιέρα των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2027 με 84-74.

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ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-14, 40-31, 59-51, 84-74

