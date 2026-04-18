Σενάριο-σοκ για τον Φώτη Ιωαννίδη - iefimerida.gr

Ο Φώτης Ιωαννίδης συνεχίζει να βρίσκεται στα «πιτς» μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού, στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου του, που υπέστη στις 8 Νοεμβρίου, στον αγώνα με τη Σάντα Κλάρα στα Αζόρες.

Οπως έγινε μάλιστα γνωστό τις τελευταίες ημέρες, οι γιατροί της Σπόρτινγκ ενημέρωσαν τον διεθνή φορ ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα για επαναξιολόγηση. Εάν η βελτίωση δεν είναι ικανοποιητική, η χειρουργική επέμβαση είναι αναπόφευκτη, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται έως τα μέσα Απριλίου.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ