Σεμπαστιάν Λέτο: Ένα διαβατήριο, το τέχνασμα του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός, η Κηφισιά και το απωθημένο -Ένα ασυνήθιστο παραμύθι [βίντεο] - iefimerida.gr

Το ποδοσφαιρικό παραμύθι του ποδοσφαιριστή Σεμπαστιάν Λέτο ολοκληρώθηκε πριν από κάποια χρόνια και πλέον είναι σε εξέλιξη αυτό του προπονητή της Κηφισιάς.

Το σχοινί την αντέχει κι αυτό φαίνεται στο χειροκρότημα, κι ας μην εμπνεύστηκε από την ποδοσφαιρική ομάδα της Κηφισιάς η Λίνα Νικολακοπούλου όταν μας χάριζε το σχετικό στιχουργικό αριστούργημα.

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Σίγουρα, η ομάδα των Βορείων Προαστείων με τη δανεική έδρα -φέτος στη Λεωφόρο, πέρυσι στη Νεάπολη- αποτελεί μέρος του ποδοσφαιρικού παραμυθιού που εδώ και αρκετά χρόνια γράφει ο Σεμπαστιάν Λέτο.

Ένα πραγματικά ασυνήθιστο παραμύθι που ξεκίνησε από το Αλεχάντρο Κορν, μια πόλη στην επαρχία του Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή και πέρασε από το Άνφιλντ έστω και ας βασίστηκε σε ένα ανακληθέν διαβατήριο. Τον έβγαλε στη συνέχεια στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και από εκεί ακριβώς απέναντι, δηλαδή στον Παναθηναϊκό.

Πλέον με νέο ρόλο, αυτόν του προπονητή ο μύθος χτίζεται από τον πάγκο της Κηφισιάς, μετά το πέρασμα από τον πάγκο της ιρανικής ομάδας Εστεγκλάλ και στην Αλ Γκαράφα στο Κατάρ όπου εργάστηκε ως βοηθός.

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Η Κηφισιά με την ανατροπή και τη νίκη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο φιγουράρει πλέον στην 7η θέση της βαθμολογίας της βαθμολογίας και το παραμύθι συνεχίζεται.

Ένας νεαρός μάγος της μπάλας στο βασίλειο του Μέρσεϊσαϊντ

Μια φορά κι έναν καιρό, λοιπόν, στα μακρινά και ηλιόλουστα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, ζούσε ένας νεαρός μάγος της μπάλας, ο Σεμπαστιάν. Ο μικρός Αργεντινός είχε στα πόδια του μια μαγική δύναμη και σξαφνικά μια μαγική προοπτική: να πετάξει πέρα από τον ωκεανό και της Λανούς και την ώρα που τον ήθελε η Ρίβερ Πλέιτ, να φορέσει τη φανταχτερή, κόκκινη εμφάνιση μιας από τις πιο θρυλικές ομάδες στον κόσμο, της Λίβερπουλ.

Το 2007, το όνειρο πραγματοποιήθηκε! Ο Σεμπαστιάν βρέθηκε στο μαγικό κάστρο του Άνφιλντ. Εκεί όπου ήταν συγκάτοικος με τιτάνες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Στίβεν Τζέραρντ και ο Τσάμπι Αλόνσο. Ο σοφός προπονητής του κάστρου, ο Ράφα Μπενίτεθ, είδε το ταλέντο του και του έδωσε τα κλειδιά της αριστερής πτέρυγας. Ο νεαρός ήρωας έζησε μαγικές στιγμές: πάτησε το χορτάρι στα αστέρια του Champions League και άκουσε το συγκινητικό «You'll Never Walk Alone» να δονεί τις κερκίδες.

Το «μαγικό χαρτί» που του επέτρεπε να ταξιδεύει, ανακλήθηκε

Όμως, σε κάθε καλό παραμύθι, υπάρχει και μια ξαφνική ανατροπή. Λίγο μετά την αρχή του ταξιδιού, μια γραφειοκρατική «κακή νεράιδα» έκανε την εμφάνισή της. Ένα ιταλικό διαβατήριο -το «μαγικό χαρτί» που του επέτρεπε να ταξιδεύει ελεύθερα στα ευρωπαϊκά γήπεδα- ανακλήθηκε ξαφνικά, και οι νόμοι του βασιλείου ύψωσαν ανυπέρβλητα εμπόδια. Ο Σεμπαστιάν βρέθηκε δεμένος χειροπόδαρα, ανήμπορος να αγωνιστεί.

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«Αυτή τη στενοχώρια, θα την έχω για όλη μου τη ζωή», θα ομολογήσει χρόνια αργότερα, νιώθοντας την πικρία ενός ονείρου που κόπηκε στη μέση.

Για να βρει μια λύση στον λαβύρινθο των νόμων, ο νεαρός ταξιδιώτης πήρε έναν δρόμο γεμάτο περιπέτειες. Το 2008 πέρασε την πύλη του «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Δόθηκε δανεικός αλλά ο Ολυμπιακός ήταν το «τέχνασμα» που τελικά δεν έφερε το ποθητό αποτέλεσμα για την άδεια εργασίας στην Αγγλία.

Βρέθηκε λίγο αργότερα στην αντίπερα όχθη. Ο Παναθηναϊκός τον πήρε στην αγκαλιά του, όπου οι φίλαθλοι τον λάτρεψαν σαν πραγματικό ήρωα. Ο Λέτο ταξίδεψε στη συνέχεια σε άλλες πολιτείες –από την Ιταλία για την Κατάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή για την Έμιρατς Κλαμπ – κουβαλώντας πάντα τη σφραγίδα του πρώην παίκτη της Λίβερπουλ.

Όταν κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια το 2019, αποφάσισε να φορέσει την φόρμα του προπονητή. Το ταξίδι του τον έφερε ξανά στην Ελλάδα, στην ομάδα της Κηφισιάς. Εκεί, με σκληρή δουλειά και όραμα, οδήγησε τον σύλλογο σε ιστορικές επιτυχίες, κερδίζοντας την άνοδο από τη Super League 2 -κατακτώντας τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή της κατηγορίας- και φτάνοντας πέρυσι μέχρι την 10η θέση της Super League. Μάλιστα, η μοίρα το έφερε να συναντήσει ξανά στα γήπεδα τον παλιό του μέντορα, τον Ράφα Μπενίτεθ, σε μια συγκινητική συνάντηση δεκαετίες μετά.

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Το απωθημένο και πάντα έτοιμος να ακούσει το «You'll Never Walk Alone»

Σήμερα, στα 40 του χρόνια, ο Σεμπαστιάν Λέτο συνεχίζει να ονειρεύεται. Το μεγάλο του απωθημένο παραμένει ένα: ελπίζει μια μέρα να επιστρέψει στο Άνφιλντ, όχι πια ως ποδοσφαιριστής με κομμένα φτερά, αλλά ως αντίπαλος προπονητής, έτοιμος να ακούσει ξανά το «You'll Never Walk Alone». «Θα ήθελα μια μέρα πρώτα να προσπαθήσω να αποκτήσω προπονητική εμπειρία στην Premier League, επειδή πιστεύω ότι είναι ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα στον κόσμο.

Αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση για μένα. Αλλά ναι, για μια από τις ομάδες μου να αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ, στο Άνφιλντ, και να ακούσω το You'll Never Walk Alone, θα είναι μια πραγματικά, πραγματικά εκπληκτική εμπειρία», έχει πει πρόσφατα στην επίσημη ιστοσελίδα της Liverpool.

Γιατί, όπως απέδειξε η ιστορία του, τα πιο όμορφα παραμύθια γράφονται από εκείνους που τολμούν να μην σταματούν ποτέ να ονειρεύονται.