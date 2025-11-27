«Σεισμός» στην Παρτιζάν μετά την παραίτηση Ομπράντοβιτς: Χιλιάδες οπαδοί στο αεροδρόμιο για να τον μεταπείσουν - iefimerida.gr

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην Παρτιζάν μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η κατάσταση στην ομάδα δεν είναι καλή μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Euroleague και ο Ομπράντοβιτς με γραπτή δήλωση ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Αυτό προκάλεσε… σεισμό στους οπαδούς που τον λατρεύουν και σήμερα πήγαν χιλιάδες στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου για να τον υποδεχτούν και να του δείξουν τη στήριξή τους.

Πολλοί πήγαν με αφίσες με το πρόσωπό του και του δίνουν… λευκή επιταγή να αλλάξει όλο το ρόστερ, αρκεί να μείνει στον πάγκο.

Οι αντιδράσεις του κόσμου ανάγκασαν σήμερα τη διοίκηση της Παρτιζάν να συνεδριάσει εκτάκτως, με σκοπό να τον μεταπείσει.

Σε επίσημη τοποθέτηση, η ομάδα έκανε έκκληση στον Ομπράντοβιτς να παραμείνει στον πάγκο, έστω προσωρινά.

Ωστόσο, σερβικά ΜΜΕ αναφέρουν πως το Δ.Σ. είχε εντάσεις και διαφωνίες, καθώς ορισμένοι διαφώνησαν και υποστήριξαν πως η παραίτησή του πρέπει να γίνει δεκτή, όπως και του βοηθού του και πρώην θρύλου του σερβικού μπάσκετ, Ζόραν Σάβιτς.

O ίδιος πάντως, με την άφιξή του, είδε την αγάπη του κόσμου. Αγκάλιασε ένα κοριτσάκι και άκουγε τους οπαδούς να φωνάζουν «Ομπράντοβιτς μείνε», χωρίς να πει ωστόσο κάτι.