Σε τεχνητό κώμα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου - iefimerida.gr

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου του Βουκουρεστίου ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, με το «Fanatik» να κάνει λόγο για νέα σοβαρή επιδείνωση της υγείας του τα ξημερώματα της Κυριακής (5/4).

Οι γιατροί που τον παρακολουθούν αποφάσισαν να προχωρήσουν σε καταστολή και να τον θέσουν σε τεχνητό κώμα, καθώς η κατάστασή του παρουσίασε επιπλοκές που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με συμβατικά μέσα. Ο έμπειρος τεχνικός, μέχρι πρότινος ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ρουμανίας, δίνει μία ακόμη μάχη, λίγα μόλις 24ωρα μετά τα σοβαρά καρδιολογικά επεισόδια που είχε υποστεί.

Την ίδια ώρα, ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα για το Βουκουρέστι, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του. Παρά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει ήδη αναχωρήσει, κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται, με τον προπονητή του ΠΑΟΚ να προγραμματίζει την αναχώρησή του αμέσως μετά την αποψινή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, στην πρεμιέρα των playoffs της Super League.

Η κατάσταση του 80χρονου χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως επιβαρυμένη. Μετά το πρόσφατο λιποθυμικό επεισόδιο και το έμφραγμα που υπέστη την Παρασκευή (3/4), παρουσίασε έντονες αρρυθμίες, οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να ελεγχθούν φαρμακευτικά. Αυτό οδήγησε τους θεράποντες ιατρούς στην απόφαση να τον διασωληνώσουν, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έχει υποβληθεί σε σειρά κρίσιμων ιατρικών παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων η τοποθέτηση απινιδωτή, αλλά και πέντε στεντ, ενώ μετά το έμφραγμα χρειάστηκαν επανειλημμένες προσπάθειες ανάνηψης για να κρατηθεί στη ζωή.

