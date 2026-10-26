Σε beast mode ο Ναν με 17 σερί τρίποντα στην προπόνηση -Ο Ομπράντοβιτς σχολίασε την πολιτική αλλαγή στη Σερβία [βίντεο] - iefimerida.gr

Σε δαιμονιώδη κατάσταση ο Κέντρικ Ναν που ευστόχησε σε 17 συνεχόμενα τρίποντα στην προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει της «μάχης» με την Αρμάνι Μιλάνο στην EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θέλει να συνεχίσει από εκεί που... σταμάτησε στην EuroLeague και ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Αρμάνι Μιλάνο (27/10, 21:15) για την 8η αγωνιστική, με τον Κέντρικ Ναν να τραβά πάνω του τα βλέμματα στη σημερινή προπόνηση στο «Telekom Center Athens» καθώς ήταν «καυτός» και έκανε... παπάδες από την γραμμή των 6,75μ.

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Μοναδικός απών από τον αγώνα με τους Ιταλούς θα είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ στη Media Day, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν τοποθετήθηκε μόνο για την ομάδα, αλλά και για την πολιτική αλλαγή στην πατρίδα του, τη Σερβία με το κόμμα Φοιτητική Λίστα που κέρδισε τον Βούτσιτς στις εκλογές.

Ασταμάτητος με 17 σερί τρίποντα ο Ναν στην προπόνηση

Ο Κέντρικ Ναν έκανε... έξτρα προπόνηση μόνος του στο παρκέ θέλοντας να προπονηθεί περισσότερη ώρα από τους συμπαίκτες του και συγκεκριμένα για ένα παραπάνω μισάωρο όπου και έδωσε έμφαση στο σουτ του έχοντας στο πλευρό του τους Ομπράντοβιτς, Καμπερίδη και Σίμτσακ.

Μάλιστα, ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά την τρομερή εκτελεστική δεινότητα που έχει και το πόσο έχει επανέλθει σε φουλ ρυθμούς μετά τον τραυματισμό του που τον είχε ταλαιπωρήσει το προηγούμενο διάστημα.



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Το βίντεο του Athletiko με τον Κέντρικ Ναν στην προπόνηση:

Ομπράντοβιτς: «Μόνο ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός»

Για τον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο: «Είναι μία ομάδα με πολλή ποιότητα. Πρέπει να σεβαστούμε τον εαυτό μας και αυτούς. Χρειάζεται σταθερότητα για 40 λεπτά. Έχουν πολλή ποιότητα στην ομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και να επιστρέψουμε στην επιθετικότητα που είναι απαραίτητη για τη EuroLeague».

Για τους τραυματίες: «Όλοι είναι διαθέσιμοι να προπονηθούν, προπονήθηκαν ήδη, μόνο ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός».

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«Να καταλάβουν ότι η Σερβία πρέπει να είναι πραγματικά δημοκρατική»

Για την πολιτική αλλαγή που έφεραν οι νέοι στη Σερβία: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων στη χώρα μου πήγε να ψηφίσει. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πολύ καλά την κατάσταση.

Έχω εκφραστεί πριν από δύο χρόνια, είμαι χαρούμενος για το αποτέλεσμα και εύχομαι στους νέους τα καλύτερα και να καταλάβουν ότι η χώρα μας πρέπει να είναι πραγματικά δημοκρατική και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι είμαστε πολύ περήφανοι».

Για τους πολλούς Δημήτρηδες που γιορτάζουν: «Έχουμε πολλούς εδώ στην ομάδα, τους εύχομαι τα καλύτερα».

Φρανσίσκο: «Τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα από όσα περίμενα»

Το σχόλιο του Σίλβεν Φρανσίσκο: «Το αυριανό παιχνίδι είναι σημαντικό για την Αρμάνι, αλλά και για μας, καθώς στα τελευταία δύο παιχνίδια δεν έχουμε παίξει το μπάσκετ που μπορούμε. Είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε στην έδρα μας, όχι μόνο η Αρμάνι, αλλά και οποιαδήποτε ομάδα έρχεται να παίξει εδώ, έχει μεγάλο κίνητρο να μας κερδίσει.

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Εμείς θέλουμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια στην έδρα μας για να ικανοποιήσουμε και τον κόσμο μας, ο οποίος στα τελευταία δύο ματς, όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, ήταν εκεί να μας στηρίξει.

Ούτε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά και ούτε με την Μπασκόνια, μπορέσαμε να ελέγξουμε τον ρυθμό και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε αύριο απέναντι στην Αρμάνι. Προφανώς όσα είχα ακούσει για τον κόουτς Ομπράντοβιτς. Τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα από όσα περίμενα και ότι κάνει ξέρει πάντα γιατί το κάνει και είναι εντυπωσιακό.

Ο Ναν για το διάστημα που βρίσκεται και πάλι μαζί μας και κάνει κανονικά προπόνηση είναι πολύ καλός. Το μόνο του πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ακόμα ανάσες. Όλοι οι καλοί παίκτες χωράνε, έχουμε πολύ ταλέντο και ξέρουμε ότι για να προχωρήσεις μπροστά πρέπει να έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ σε ρυθμό παικτών.”