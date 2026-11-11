Σε beast mode ο Γιάννης Αντετοκούνμπο -Νέο σόου με double-double και πέμπτη φετινή νίκη των Μαϊάμι Χιτ στο NBA [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξανά σε μεγάλα κέφια και με ένα ακόμη double-double πήρε από το χέρι τους Μαϊάμι Χιτ και τους οδήγησε στη νίκη με 115-109 κόντρα στους λαβωμένους Γιούτα Τζαζ.

Για μια ακόμη χρονιά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει κάνει... βούτυρο στο ψωμί του τα double-double και οι Μαϊάμι Χιτ τρίβουν τα χέρια τους για τον Έλληνα σούπερ σταρ. Μπορεί οι Τζαζ να είναι και από τις πιο αδύναμες ομάδες στο φετινό ΝΒΑ, να ήταν αποδεκατισμένοι ωστόσο προσπάθησαν να βάλουν βάλουν δύσκολα στην ομάδα της Φλόριντα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Χιτ πήραν μέχρι και διαφορά 23 πόντων, οι Τζαζ έβγαλαν αντίδραση, αλλά αυτή δεν ήταν αρκετή ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν βρήκαν λύσεις ποτέ για τον «Greek Freak» που με νέο σόου στο παρκέ έδειχνε ανίκητος κάτω από τα καλάθια, ενώ όπως πάντα είχε συνεισφορά τόσο στην άμυνα όσο και στη δημιουργία.

Ο Γιάννης έκανε τη διαφορά με double-double

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, να κάνει... ζημιά στην αντίπαλη ρακέτα και να δείχνει οτι έχει ήδη εξελιχθεί στον απόλυτο ηγέτη των Μαϊάμι Χιτ. Στο παιχνίδι με τους Τζαζ αγωνίστηκε για 30 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα και ήταν αρκετά για να προσφέρει άπλετο θέαμα.

Νέο double-double, αυτή τη φορά με 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ υπέπεσε σε μόλις ένα λάθος. Άξιος συμπαραστάτης του ο Μίτσελ, ο οποίος πρόσθεσε 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, δίνοντας πολύτιμες λύσεις, ενώ οι Πελ Λάρσον και Άντριου Γουίγκινς πρόσθεσαν από 14 και 13 πόντους αντίστοιχα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Χιτ έφτασαν ακόμη και στο +23, προσπάθησαν να επιστρέψουν οι Τζαζ

Οι Μαϊάμι Χιτ είχαν τον απόλυτο έλεγχο για το μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και στην τρίτη περίοδο ανέβασαν τη διαφορά ακόμη και στους 23 πόντους (89-66), δείχνοντας πως είχαν τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

Ωστόσο, οι Τζαζ δεν παράτησαν την προσπάθεια. Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους, σημείωσαν επιμέρους σκορ 37-23 και κατάφεραν να περιορίσουν την έκταση της ήττας τους. Παρά την αντεπίθεσή τους, όμως, δεν μπόρεσαν να απειλήσουν ουσιαστικά την επικράτηση των γηπεδούχων.

Ανέβηκαν στο 5-6 οι Χιτ, σε ελεύθερη πτώση οι Τζαζ

Με την πέμπτη φετινή του νίκη στο NBA, το Μαϊάμι πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη του και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 5-6, επιχειρώντας να αφήσει πίσω του το κακό ξεκίνημα στη φετινή κανονική περίοδο του NBA.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον αντίποδα, η κατάσταση για τη Γιούτα παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Οι Τζαζ γνώρισαν την ένατη συνεχόμενη ήττα τους και υποχώρησαν στο 1-10, βλέποντας τη σεζόν να εξελίσσεται σε ιδιαίτερα απαιτητική υπόθεση.

Η... αποστολή τους κόντρα στον Γιάννη και την παρέα του ήταν ακόμη πιο δύσκολη λόγω των σημαντικών απουσιών, καθώς δεν αγωνίστηκαν οι Λάουρι Μάρκανεν, Κεγιόντε Τζορτζ, Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ και Γιουσούφ Νούρκιτς.

Παρά τις δυσκολίες, οι Ντάριν Πέτερσον και Έις Μπέιλι ξεχώρισαν για τους Τζαζ, προσπαθώντας να κρατήσουν την ομάδα τους ανταγωνιστική. Ο πρώτος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο δεύτερος πρόσθεσε 23 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA