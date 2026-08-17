 Σβιόντεκ - Σάκκαρη 2-1: «Λύγισε» με ανατροπή και έμεινε εκτός του Σινσινάτι η Ελληνίδα τενίστρια [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Σβιόντεκ - Σάκκαρη 2-1: «Λύγισε» με ανατροπή και έμεινε εκτός του Σινσινάτι η Ελληνίδα τενίστρια [βίντεο]

Η Μαρία Σάκκαρη σε αγώνα τένις
Η Μαρία Σάκκαρη σε αγώνα τένις / Φωτογραφία / AP
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΣΤΑΣ

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε το πρώτο σετ, αλλά έχασε με 2-1 (4-6, 6-1, 6-1 games) από την Ίγκα Σβιόντεκ και αποκλείστηκε στη φάση των «32» του Σινσινάτι.

Εκτός συνέχειας από το Σινσινάτι έμεινε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 2-1 σετ (4-6, 6-1, 6-1 games) από την Ίγκα Σβιόντεκ και γνώρισε τον αποκλεισμό στην φάση των «32» του τουρνουά.

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Η Σάκκαρη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο σετ, το οποίο κέρδισε με 6-4. Ωστόσο, η Πολωνή έκανε την ανατροπή και πήρε την πρόκριση για τις καλύτερες 16 του Σινσινάτι, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Πάρι-Μπουασόν.

Σινσινάτι: Προηγήθηκε η Μαρία Σάκκαρη, το «γύρισε» η Ίγκα Σφιόντεκ

Η Μαρία Σάκκαρη έκανε πρώτη το μπρέικ και προηγήθηκε με 3-2, ενώ στη συνέχεια έσωσε δύο μπρέικ πόιντ της Ίγκα Σβιόντεκ, φτάνοντας χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στην κατάκτηση του πρώτου σετ με 6-4.

Στην συνέχεια, η Πολωνή αντέδρασε δυναμικά. Εμφανώς βελτιωμένη, πήρε τον έλεγχο του αγώνα και επικράτησε με 6-1 στα δύο επόμενα σετ. Έτσι, πήρε την πρόκριση για τις καλύτερες 16 της διοργάνωσης.

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Δείτε τον νικητήριο πόντο της Ίγκα Σβιόντεκ:

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